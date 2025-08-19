বিশ্বকাপ ফুটবল বাছাই
ব্রাজিল দল থেকে বাদ পড়ছেন ভিনিসিয়ুস, ফিরছেন নেইমার!
২০২৬ বিশ্বকাপে খেলা এরই মধ্যে নিশ্চিত করে ফেলেছে ব্রাজিল। লাতিন আমেরিকার বিশ্বকাপ বাছাই পর্বের টেবিলে ব্রাজিল রয়েছে এখন ৩য় স্থানে। বাছাই পর্বে আর বাকি দুটি করে ম্যাচ। ব্রাজিল বাছাই পর্বের শেষ দুটি ম্যাচ খেলবে সেপ্টেম্বরে। চিলির বিপক্ষে ৫ সেপ্টেম্বর এবং বলিভিয়ার বিপক্ষে খেলবে ১০ সেপ্টেম্বর
এই দুই ম্যাচের জন্য এখনও আনুষ্ঠানিকভাবে প্রাথমিক স্কোয়াড ঘোষণা করেননি ব্রাজিল কোচ কার্লো আনচেলত্তি। তবে, স্কোয়াড ঘোষণা না করলেও এটা নিশ্চিত হওয়া গেছে যে, এই দুই ম্যাচের জন্য তার দল থেকে বাদ পড়ছেন রিয়াল মাদ্রিদ তারকা ভিনিসিয়ুস জুনিয়র। ব্রাজিলিয়ান মিডিয়াগুলো সংবাদ প্রকাশ করছে, ২২ মাস পর দলে ফিরছেন নেইমার।
ইনজুরির কারণে প্রায় ২ বছর ব্রাজিল জাতীয় দলে নেই নেইমার। সম্প্রতি ইনজুরি কাটিয়ে সান্তোসের জার্সিতে মাঠে ফিরেছেন। পারফরমেন্সের নিরিখে আগের সেই নেইমারকে খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না। বরং, সর্বশেষ ব্রাজিলিয়ান লিগে ভাস্কো দা গামার বিপক্ষে নেইমারের দল হেরেছে ৬-০ গোলের বিশাল ব্যবধানে। তবে, দিন দিন ফিটনেস ফিরে পাচ্ছেন তিনি এবং পুরো ৯০ মিনিট খেলছেন সান্তোসের জার্সিতে।
ওয়ান ফুটবলের বরাত দিয়ে ইয়াহু স্পোর্টস জানিয়েছে, আনচেলত্তির প্রাথমিক স্কোয়াডে রাখা হয়েছে নেইমারকে (Neymar)। আগামী সোমবার (২৫ আগস্ট) প্রাথমিক স্কোয়াডের তালিকা ঘোষণা করা হতে পারে। ব্রাজিলের জি গ্লোবো জানিয়েছে, বিশ্বকাপ বাছাইয়ের শেষ দুই ম্যাচের জন্য আনচেলত্তির প্রাথমিক স্কোয়াডে যুক্ত হয়েছেন নেইমার।
২৫ বছর বয়সী ভিনিসিয়ুস জুনিয়র ব্রাজিল দলে একজন গুরুত্বপূর্ণ খেলোয়াড়। বিশেষ করে গত জুনে প্যারাগুয়ের বিরুদ্ধে ব্রাজিলের বিশ্বকাপ নিশ্চিত করার জন্য সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ গোলটি করেছেন তিনি। ১১টিরও বেশি বিশ্বকাপ বাছাইপর্বের ম্যাচ খেলে তিনি দুটি গোল এবং দুটি অ্যাসিস্ট করেছেন, যা সেলেসাওয়ের জন্য তার গুরুত্বকে তুলে ধরছে।
মূলত হলুদ কার্ডের নিষেধাজ্ঞার কারণে ভিনিকে চিলির বিরুদ্ধে আগের ম্যাচ মিস করতে হচ্ছে। কোচ আনচেলত্তি বাকি বলিভিয়া ম্যাচের জন্য তাকে বিশ্রাম দেওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন। এর মূল উদ্দেশ্য, যাতে অহেতুক ইনজুরিতে পড়ে না যান তিনি। একই সঙ্গে ভিনির ওপর থেকে কাজের চাপও কমানো উদ্দেশ্য।
ভিনিসিয়ুস ও নেইমার না থাকলেও কার্লো আনচেলত্তি তার দলে ডেকে নিচ্ছেন এডার মিলিতাও এবং রদ্রিগোকে। নেইমারের সঙ্গে ব্রাজিল দলে ডাক পেতে পারেন গোলরক্ষক গ্যাব্রিয়েল বাজাও। এছাড়া চেলসির দুই তারকা হোয়াও পেদ্রো এবং এস্তেভাওকেও রাখা হবে ব্রাজিল দলে। তবে ২৫ আগস্ট কার্লো আনচেলত্তি স্কোয়াড ঘোষণা (brazil football team) করার পরই জানা যাবে, আসলে কারা রয়েছেন দলটির স্কোয়াডে।
আইএইচএস/