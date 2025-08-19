  2. খেলাধুলা

খেলোয়াড় বিক্রি করে ৩২৮৭ কোটি টাকা আয় লিভারপুলের

স্পোর্টস ডেস্ক
প্রকাশিত: ১০:১২ পিএম, ১৯ আগস্ট ২০২৫
ফুটবলের নতুন মৌসুম এরই মধ্যে শুরু হয়ে গেছে। ইংলিশ প্রিমিয়ার লিগের ডিফেন্ডিং চ্যাম্পিয়ন লিভারপুল এরই মধ্যে একটি ম্যাচ খেলে ফেলেছে। বোর্নমাউথকে ৪-২ গোলে হারিয়ে শুভ সূচনাও করেছে তারা।

মৌসুম শুরুর আগেই খেলোয়াড় কেনা-বেচা যা করার করে নিয়েছে অল রেডরা। যদিও এখনও দলবদলের বাজার চলমান। ১ সেপ্টেম্বর শেষ হবে দলবদল। এরই মধ্যে লিভারপুল কিছু খেলোয়াড় কিনেছে, আবার কিছু খেলোয়াড়কে অন্য ক্লাবের কাছে বিক্রিও করেছে।

বিক্রির হিসেবে এ মৌসুমে লিভারপুলের আয়া ২০০ মিলিয়ন ব্রিটিশ পাউন্ড (প্রায় ৩ হাজার ২৮৭ কোটি টাকা) ছাড়িয়ে গেছে বলে জানিয়েছে ইএসপিএন। সর্বশেষ টিনএজার উইঙ্গার বেন ডোয়াককে ২০ মিলিয়ন পাউন্ড, অ্যাড-অনস সহ মোট ২৫ মিলিয়ন পাউন্ডে (৩৩.৭ মিলিয়ন ডলার) বিক্রি করেছে বোর্নমাউথের কাছে।

১৯ বছর বয়সী এই ফুটবলার ৫ বছরের চুক্তিতে যোগ দিয়েছেন বোর্নমাউথে। ২০২২ সালে সেলটিক থেকে ৬ লাখ পাউন্ডে ডোয়াককে কিনেছিল লিভারপুল। প্রথম দুই মৌসুমে লিভারপুলের হয়ে ১০টি ম্যাচ খেলেছিলেন তিনি। আর গত মৌসুমে ধারে কাটিয়েছেন ইংলিশ চ্যাম্পিয়ন্সশিপ ক্লাব মিডলসবরোয়। যেখানে ২৪ ম্যাচে ৩ গোল করেছিলেন তিনি।

এই মৌসুমে লিভারপুল বিক্রি করেছে লুইজ দিয়াজ, ডারউইন নুনেজ, ট্রেন্ট আলেকজান্ডার আরনল্ড, কাওমিন কেলেহার এবং জ্যারেল কুয়ানশাকে। তবে খেলোয়াড় কেনার ক্ষেত্রে লিভারপুল কিন্তু ব্যায় করেছে ৩০০ মিলিয়ন পাউন্ড। এই পরিমাণটা আরও বাড়তে পারে।

কারণ, লিভারপুল এখনও পর্যন্ত ক্রিস্টাল প্যালেসের সেন্টার ব্যাক মার্ক গুয়েহি এবং নিউক্যাসলের স্ট্রাইকার আলেকজান্ডার আইজ্যাককে টার্গেট করে রেখেছে। কথা-বার্তায় মিলে গেলে তাদেরকে কিনেও নিতে পারে। সে ক্ষেত্রে দু’জনের জন্য ব্যায় হতে পারে আরও ১৫০ মিলিয়ন ইউরো।

