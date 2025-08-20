ইতিহাস গড়ে বর্ষসেরা সালাহ

ইতিহাস গড়ে বর্ষসেরা সালাহ
ইতিহাস গড়লেন লিভারপুলের তারকা ফরোয়ার্ড মোহাম্মদ সালাহ। প্রথম খেলোয়াড় হিসেবে তিনবার প্রফেশনাল ফুটবলার্স অ্যাসোসিয়েশনের (পিএফএ) বর্ষসেরা পুরস্কার জিতলেন মিসরীয় এই ফুটবলার। এর আগে ক্রিশ্চিয়ানো রোনালদো, থিয়েরি অঁরি ও গ্যারেথ বেল দুইবার করে এই সম্মান পেয়েছিলেন।
সালাহ ২০১৮ ও ২০২২ সালের পর এবার ২০২৫ সালে আবারও বর্ষসেরা নির্বাচিত হলেন। ছয়জনের সংক্ষিপ্ত তালিকা থেকে তিনি সেরা হয়েছেন। যেখানে সালাহর প্রতিদ্বন্দ্বী ছিলেন তার ক্লাব সতীর্থ আলেক্সিস ম্যাক অ্যালিস্টার, চেলসির কোল পামার, ম্যানচেস্টার ইউনাইটেড অধিনায়ক ব্রুনো ফার্নান্দেস, আর্সেনালের ডেক্লান রাইস ও নিউক্যাসলের আলেকজান্ডার ইসাক।
অ্যাস্টন ভিলার ফরোয়ার্ড মরগান রজার্স জিতেছেন পিএফএ ইয়ং প্লেয়ার অব দ্য ইয়ার। ২০১০ সালে জেমস মিলনারের পর এটাই ভিলার প্রথম জয়। এই বিভাগে মনোনীত ছিলেন লিয়াম ডেলাপ, মাইলস লুইস-স্কেলি, ইথান নওয়ানারি, মিলোস কেরকেজ ও ডিন হুইসেন।
মঙ্গলবার ম্যানচেস্টারে আয়োজিত গালা অনুষ্ঠানে পুরস্কার হাতে নিয়ে সালাহ বলেন, আমি যখন নিজেকে দেখি...মিশর থেকে উঠে এসে ইউরোপের শীর্ষ পর্যায়ে খেলা এবং আজ ইতিহাস গড়া...এটা আমাকে গর্বিত করে।
গত মৌসুমে লিভারপুলের হয়ে প্রিমিয়ার লিগ শিরোপা জয়ের অভিযানে সালাহ করেন ২৯ গোল। নতুন মৌসুমের প্রথম ম্যাচে বোর্নমাউথের বিপক্ষে গোল করায় প্রিমিয়ার লিগে তার গোল সংখ্যা দাঁড়িয়েছে ১৮৭, যা তাকে সর্বকালের তালিকায় চতুর্থ স্থানে নিয়ে গেছে অ্যান্ডি কোলের সঙ্গে যৌথভাবে।
এর আগে মাত্র সাতজন ফুটবলার দুইবার করে পিএফএর বর্ষসেরা পুরস্কার পেয়েছিলেন। তাদের মধ্যে রয়েছেন অঁরি (২০০৩, ২০০৪), রোনালদো (২০০৭, ২০০৮), বেল (২০১১, ২০১৩), ডি ব্রুইনে (২০২০, ২০২১), অ্যালান শিয়ারার (১৯৯৫, ১৯৯৭) ও মার্ক হিউজ (১৯৮৯, ১৯৯১)। এবার সালাহ তিনবার জিতে সবার ঊর্ধ্বে চলে গেলেন।
পিএফএ প্রিমিয়ার লিগ টিম অব দ্য ইয়ারেও আধিপত্য বিস্তার করেছে লিভারপুল। সালাহর পাশাপাশি দলে জায়গা পেয়েছেন ম্যাক অ্যালিস্টার, ভার্জিল ভ্যান ডাইক ও রায়ান গ্র্যাভেনবার্চ। উল্লেখযোগ্যভাবে, ২০১৭ সালের পর এবার প্রথমবার কোনো ম্যানচেস্টার সিটির খেলোয়াড় জায়গা পাননি সেরা একাদশে।
