মেসির সঙ্গেই অবসর নিতে চান সুয়ারেজ

প্রকাশিত: ১০:০৮ এএম, ২০ আগস্ট ২০২৫
লিওনেল মেসির সঙ্গে খেলতেই ইন্টার মিয়ামিতে এসেছেন। এবার আর্জেন্টাইন মহাতারকার সঙ্গে অবসরের আকাঙ্ক্ষা প্রকাশ করলেন উরুগুয়ের ফরোয়ার্ড লুইস সুয়ারেজ।

সুয়ারেজ এটা মানছেন, কারো ভবিষ্যৎ কারো সঙ্গে যুক্ত নয়। তবে তার ইচ্ছে, মেসির সঙ্গে অবসর নেওয়ার। সুয়ারেজ বলেন, ‘এই মুহূর্তে আমাদের দুজনেরই যথেষ্ট বয়স হয়েছে। আমরা দুজনই আমাদের সিদ্ধান্ত নেব, যেটা আমাদের জন্য সঠিক হয়। নিজেদের ব্যক্তিগত সুস্থতা ও সুবিধার ওপর ভিত্তি করেই আমরা সিদ্ধান্ত নেব।’

উরুগুইয়ান তারকা যোগ করেন, ‘আমি এখনই কোনো সিদ্ধান্ত নিচ্ছি না। তবে আমি চাই মেসির সঙ্গে একসাথে অবসর নিতে, আমরা বছরের পর বছর এই বিষয় নিয়ে কথা বলেছি। এটি সম্ভব হতে পারে। তবে এটি নির্ভর করছে তার (চুক্তি) নবায়ন, আমারটাও। সঠিক সময়ে আমরা সঠিক সিদ্ধান্ত নেব।’

সুয়ারেজ ও মেসির ইন্টার মিয়ামির সঙ্গে চুক্তি শেষ হবে ২০২৫ এমএলএস মৌসুমের শেষে। সূত্রের খবর, ক্লাব ও মেসির মধ্যে চুক্তি নবায়নের ব্যাপারে আলোচনা এখনও চলমান এবং উভয় পক্ষই মাঠে এবং মাঠের বাইরে সম্পর্ক চালিয়ে যেতে আগ্রহী।

ইন্টার মিয়ামি বুধবার টিগ্রেস ইউএএনএল-এর সঙ্গে লিগস কাপ কোয়ার্টার ফাইনালে মুখোমুখি হবে। হেড কোচ হাভিয়ের মাসচেরানো নিশ্চিত করেছেন যে, মেসি এই ম্যাচ থেকে ছিটকে পড়েননি। যদিও তিনি দলের থেকে আলাদা অনুশীলন করছেন।

মেসির ছোটখাটো মাসল ইনজুরি আছে। শনিবার এলএ গ্যালাক্সির বিপক্ষে ম্যাচে তাকে দ্বিতীয়ার্ধে নামিয়েছিলেন কোচ। তিনি একটি গোল ও একটি অ্যাসিস্টও করেছেন। তবে মাসচেরানো জানিয়েছেন, মেসি ওই ম্যাচে খেলার সময় পুরোপুরি স্বস্তিবোধ করছিলেন না।

