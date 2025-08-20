রাশফোর্ডের দাবি
ইয়ামালের প্রতিভা ব্রাজিলের রোনালদোর সঙ্গে তুলনীয়
লা লিগায় যোগ দিয়েই নতুন বার্সেলোনা সতীর্থ লামিনে ইয়ামালকে প্রশংসায় ভাসালেন মার্কাস রাশফোর্ড। ইংলিশ এই ফরোয়ার্ড একবাক্যে বলে দিলেন, ‘ইয়ামাল তার বয়সে আমার দেখা সবচেয়ে প্রতিভাবান ফুটবলার’।
শনিবার লা লিগা অভিষেক হয়েছে রাশফোর্ডের। মায়োর্কার বিপক্ষে ৩-০ ব্যবধানের জয়ে ৬৯তম মিনিটে বদলি হিসেবে মাঠে নামেন তিনি। ম্যাচ শেষ হওয়ার আগ মুহূর্তে স্টপেজ টাইমে দূর থেকে ট্রেডমার্ক শটে গোল করেন ১৮ বছর বয়সী ইয়ামাল।
চোখের সামনে ইয়ামালকে এভাবে দেখে বেশ উচ্ছ্বসিত রাশফোর্ড। এই গ্রীষ্মে এক মৌসুমের লোনে বার্সেলোনায় যোগ দেওয়া এই ইংলিশ তারকা বলেন, ‘সে (ইয়ামাল) আমার দেখা তার বয়সের সবচেয়ে প্রতিভাবান খেলোয়াড়। আমি এমন কারো সঙ্গে খেলিনি কিংবা দেখিনি, ম্যাচে এতটা প্রভাব রাখতে। সম্ভবত শুধু রোনালদো নাজারিওর সঙ্গে তুলনা করা যায়। এত ছোট বয়সে এমন প্রভাব ফেলা এবং ধারাবাহিকভাবে তা দেখানো সত্যিই অবিশ্বাস্য। তার সামনে দীর্ঘ ক্যারিয়ার আছে, এবং আমি আশা করি সে তার লেভেল ধরে রাখবে এবং আরও উন্নতি করবে।’
মাত্র ১৮ বছর বয়সেই ইয়ামাল বার্সেলোনার বড় তারকা হয়ে গেছেন। গত মৌসুমে তিনি লা লিগা ও কোপা দেল রে জিতেছেন। এছাড়া স্পেন জাতীয় দলের হয়ে ২০২৪ সালে ইউরোও জিতেছেন।
রাশফোর্ড মনে করেন, ইয়ামাল ভবিষ্যতে ব্যালন ডি’অরও জিতবে। রাশফোর্ড বলেন, ‘হ্যাঁ, সে ব্যালন ডি’অর জিততে পারবে, নিশ্চিতভাবেই। যদি এ বছর না জিততে পারে, ভবিষ্যতে জিতবে। অন্যান্য খেলোয়াড় যেমন ডেম্বেলে, রাফিনহা সবাইই যোগ্য। তবে লামিনে এত ছোট যে নিশ্চিতভাবেই জিতবে (ভবিষ্যতে)।’
গত মৌসুমে ইয়ামাল লা লিগায় ৩৫ ম্যাচে ৯টি গোল করেছেন এবং চ্যাম্পিয়নস লিগে ৫ গোল করে বার্সেলোনাকে সেমিফাইনালে পৌঁছাতে সাহায্য করেছেন।
রাশফোর্ড আরও বলেন, ‘সে এক অসাধারণ প্রতিভা, একজন সেরা খেলোয়াড়। সবচেয়ে আশ্চর্যজনক হলো, তার বয়সের তুলনায় কতটা পরিপক্বভাবে সে চিন্তা করে এবং খেলে। সে তার বয়সের চেয়ে অনেক এগিয়ে। তার সঙ্গে খেলা রোমাঞ্চকর।’
এমএমআর/এএসএম