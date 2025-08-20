পদত্যাগ চাওয়া নিয়ে যা বললেন কোচ ক্যাবরেরা

পদত্যাগ চাওয়া নিয়ে যা বললেন কোচ ক্যাবরেরা
বাফুফে সভাপতি তাবিথ আউয়ালের উপস্থিতিতে জাতীয় দলের প্রধান কোচ হ্যাভিয়ের ক্যাবরেরার পদত্যাগ চেয়ে ফুটবল অঙ্গনে আলোচিত হয়েছেন সাখাওয়াত হোসেন ভূঁইয়া শাহিন। তিনি বাফুফে ও বাফুফের ন্যাশনাল টিমস কমিটির সদস্য, যে কমিটির চেয়ারম্যান স্বয়ং বাফুফে সভাপতি তাবিথ আউয়াল। প্রকাশ্যে কোচের পদত্যাগ চাওয়া শাহিনকে ন্যাশনাল টিমস কমিটি থেকে অব্যাহতিও দেওয়া হয়েছে।
পরবর্তীতে কোচ হ্যাভিয়ের ক্যাবরেরার প্রকাশ্য সমালোচনা করেছেন ওই কমিটির আরেক সদস্য ছাইদ হাছান কানন। তিনি কোচের পদত্যাগ দাবি না করলেও এই কোচকে রাখা নিয়ে প্রশ্ন তুলেছেন।
বাফুফের দুই সদস্য যখন কোচের কৌশলের তীব্র সমালোচনা এবং একজন প্রকাশ্যে তার পদত্যাগ দাবি করেছেন দেশের সব মানুষের পক্ষ থেকে, তখন কোচ ছিলেন ছুটিতে। ছুটি কাটিয়ে ক্যাবরেরা আবার মাঠে নেমেছেন জাতীয় দল নিয়ে। আগামী ৬ ও ৯ সেপ্টেম্বর নেপালের বিপক্ষে দুটি প্রীতি ম্যাচ সামনে রেখে জাতীয় দলের অনুশীলন চলছে ঢাকা জাতীয় স্টেডিয়ামে।
বুধবার অনুশীলন শুরুর আগে গণমাধ্যমের সাথে কথা বলেছেন ক্যাবরেরা। তখনই তাকে প্রশ্ন করা হয়েছিল বাফুফের এক সদস্য যে তার পদত্যাগ চেয়েছেন তা নিয়ে তার প্রতিক্রিয়া কী? কোচ ক্যাবরেরা তার বিরুদ্ধে সমালোচনা করা ও পদত্যাগ চাওয়া নিয়ে বিরুপ কোনো মন্তব্য করেননি।
তিনি বলেছেন, ‘আমি সব মতামতকে সম্মান করি। আমি বাফুফের কয়েকজন সদস্যের সঙ্গে একাধিক বৈঠক করেছি। তারা তাদের মতামত দিয়েছেন, আমিও আমার বক্তব্য উপস্থাপন করেছি। স্বাভাবিকভাবেই কেউ একমত হয়েছেন, কেউ হননি।’
জাতীয় দলের অনুশীলন চলছে খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে। ক্যাম্পে ২৪ ফুটবলার ডাকলেও যোগ দেননি সবাই। বসুন্ধরা কিংসের খেলোয়াড়রা যোগ দেননি এখনো। এই কয়দিন ১৩ ফুটবলার নিয়ে অনুশীলন চলছিল। এই অল্প খেলোয়াড় নিয়ে অনুশীলন হয় না। তাই তো কোচ অনূর্ধ্ব-১৯ দলের ৮ জনকে ডেকেছেন তার অনুশীলনের সুবিধার্থে।
ক্যাবরেরা বলেছেন, ‘এখন আমাদের কাজ হচ্ছে আসন্ন উইন্ডোর দুই ম্যাচের জন্য ভালোভাবে প্রস্তুতি নেওয়া। বিশেষ করে হংকংয়ের বিপক্ষে ঘরের মাঠের ম্যাচের জন্য। আমরা জানি সেটি হবে গুরুত্বপূর্ণ ম্যাচ। আমরা ওই ম্যাচ থেকে পূর্ণ তিন পয়েন্ট লক্ষ্য করছি। এ জন্যই আমরা খেলোয়াড়দের আগে ডাকছি। কারণ জুনের পর থেকে অনেকেই অনুশীলনে নেই। আমরা চাই তারা সেরা ফিটনেস উন্নতি করে ম্যাচের জন্য প্রস্তুত হোক।’
