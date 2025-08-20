  2. খেলাধুলা

আলপি-প্রীতির গোলে ভুটানে জয়ে শুরু বাংলাদেশের

বিশেষ সংবাদদাতা
প্রকাশিত: ০৯:৫৭ পিএম, ২০ আগস্ট ২০২৫
সাফ অনূর্ধ্ব-১৭ নারী চ্যাম্পিয়নশিপ জয় দিয়ে শুরু করেছে বাংলাদেশ। বুধবার থিম্পুতে প্রথম ম্যাচে বাংলাদেশ ৩-১ গোলে হারিয়েছে স্বাগতিক ভুটানকে। জোড়া গোল করেছেন আলপি আক্তার। অন্য গোলটি সুরভী আকন্দ প্রীতির।

চাংলিমিথান স্টেডিয়ামে শুরু থেকেই আক্রমণাত্মক খেলেছে বাংলাদেশ। তবে ভুটানের গোলরক্ষকের দৃঢ়তায় বাংলাদেশ গোলের খাতা খুলতে পারছিল না। দ্বিতীয় মিনিটেই ডান দিক দিয়ে আক্রমণে ওঠা আলফি আক্তারের কাছের পোস্টে নেওয়া শট আটকে দেন ভুটান গোলকিপার।

women football

পঞ্চম মিনিটে সোনাম কুয়েনদের দুর্বল শটও গ্লাভসে জমাতে গিয়ে তালগোল পাকাতে বসেছিলেন গোলকিপার মেঘলা রানী রায়, ফিরতি প্রচেষ্টায় কোনোমতে আটকান তিনি।

১৯ মিনিটে ভালো সুযোগ পেয়েছিল বাংলাদেশ, তবে পোস্ট ছেড়ে দ্রুত বেরিয়ে এসে প্রীতির শট ঠেকান গোলকিপার। ৩৩তম মিনিটে কর্নার থেকে বাংলাদেশের একজনের হেড গোললাইন থেকে ফেরান ভুটানের এক ডিফেন্ডার। প্রথমার্ধের ইনজুরি আরিফা আক্তারের লং পাসে ডিফেন্ডারের প্রতিরোধ এড়িয়ে হেডে বল জালে জড়ান প্রীতি।

৫৪ মিনিটে বক্সের সামনে থেকে দুর্দান্ত শটে গোল করেন আলপি। গোল শোধে মরিয়া ছিল স্বাগতিক ভুটান ৬১ মিনিটে ব্যবধান কমায় (২-১)। ৬৬ মিনিটে আবারও আলপি আক্তারের গোলে ব্যবধান বাড়িয়ে নেয় বাংলাদেশ । কর্ণার থেকে উড়ে আসা বলে জটলার মধ্যে প্লেসিংয়ে ৩-১ করেন আলপি।

