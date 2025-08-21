লিগস কাপ
কী হয়েছে মেসির, কোয়ার্টার ফাইনালে কেন খেললেন না
লিগস কাপের কোয়ার্টার ফাইনালে লিওনেল মেসির খেলা দেখার জন্যই হয়তো অপেক্ষা করছিলেন অনেক ভক্ত। কিন্তু আজ বৃহস্পতিবারের ম্যাচে আর্জেন্টাইন ফুটবল জাদুকরকে না দেখে হতাশই হয়েছেন তারা। যদিও দলের প্রধান তারকা মেসিকে ছাড়াই জয় পেয়েছে ইন্টার মিয়ামি।
এই ম্যাচে মেক্সিকান ক্লাব তিগ্রেসকে ২-১ গোলে হারিয়ে সেমিফাইনালের টিকিট কেটেছে মিয়ামি। তবে মেসি কেন খেললেন না, সেই প্রশ্নই বড় করে দেখা দিয়েছে ভক্তদের কাছে। সবারই জানার কৌতূহল, কী হয়েছে মেসির? কেন তিনি খেললেন না?
জানা গেছে, হালকা পেশির চোটের কারণেই কোয়ার্টার ফাইনালের মতো গুরুত্বপূর্ণ ম্যাচে বাইরে ছিলেন মেসি।
এর আগে ২ আগস্ট নেকাক্সার বিপক্ষে লিগস কাপের গ্রুপ ম্যাচে চোট পান আর্জেন্টাইন তারকা এবং ম্যাচের ১১তম মিনিটেই মাঠ ছাড়তে বাধ্য হন। এরপর পুমাস ইউএনএএম এবং অরল্যান্ডো সিটি এসসির বিপক্ষে ম্যাচগুলো মিস করেন।
তবে গত শনিবার এলএ গ্যালাক্সির বিপক্ষে দ্বিতীয়ার্ধে বদলি হিসেবে মাঠে নেমে একটি গোল ও অ্যাসিস্ট করেন মেসি। দুর্দান্ত অবদান রাখলেও কোচ হ্যাভিয়ের মাচেরানো নিশ্চিত করেন, মেসি ওই ম্যাচ শেষে পুরোপুরি স্বাচ্ছন্দ্যে ছিলেন না এবং তাকে নিবিড়ভাবে পর্যবেক্ষণ করা হবে।
কোয়ার্টার ফাইনালের আগে কয়েকদিন দলের সঙ্গে নয়, আলাদাভাবে অনুশীলন করেছেন মেসি। এতেই আর্জেন্টাইন তারকার খেলা নিয়ে সন্দেহ বাড়তে থাকে। যদিও ম্যাচে আগে মাসচেরানো জানিয়েছিলেন, অবস্থা বিবেচনায় নিয়ে মেসির বিষয়ে সিদ্ধান্ত নেওয়া হবে।
বুধবার সাংবাদিকদের মাচেরানো বলেন, ‘লিও (মেসি) দলের সঙ্গে অনুশীলন করেনি; সে আলাদাভাবে অনুশীলন করেছে। ঠিক আগের ম্যাচের (এমএলএসে পুমাসের বিপক্ষে) পরের দিনের মতোই অবস্থা। যখন সে ৪৫ মিনিট খেলার পর কিছুটা অস্বস্তি অনুভব করেছিল। কালকের অনুশীলনে দেখে নিতে হবে। তবে এখনো তাকে বাদ দেওয়া হয়নি। আমি আজ বলতে পারব না সে খেলবে কি না, কারণ ব্যাপারটা পুরোপুরি নির্ভর করছে তার শারীরিক অবস্থার ওপর।’
বৃহস্পতিবার ম্যাচ শুরুর আগে সতীর্থদের সঙ্গে চেজ স্টেডিয়ামে উপস্থিত হন মেসি। তবে মাঠের পোশাকে নয়, সাধারণ পোশাকে ছিলেন তিনি। ফলে সেমিফাইনালে ওঠার লড়াইয়ে তিগ্রেসের বিপক্ষে মিয়ামির খেলা দর্শকসারিতে বসেই দেখতে হয় আটবারের ব্যালন ডি'অরজয়ী তারকাকে।
উল্লেখ্য, মিয়ামি গত বছর লিগস কাপের উদ্বোধনী আসরের চ্যাম্পিয়ন।
এমএইচ/এএসএম