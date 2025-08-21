চ্যাম্পিয়ন্স লিগ খেলতে যাচ্ছেন বাংলাদেশের ৫ নারী ফুটবলার

চ্যাম্পিয়ন্স লিগ খেলতে যাচ্ছেন বাংলাদেশের ৫ নারী ফুটবলার
বাংলাদেশের কোনো ক্লাব খেলার সুযোগ পায় না এএফসি নারী চ্যাম্পিয়ন্স লিগ খেলার। তবে দক্ষিণ এশিয়ার ছোট্ট দেশ ভুটানের ক্লাব খেলে এশিয়ার এই মর্যাদাপূর্ণ প্রতিযোগিতায়। আর ভুটানের ক্লাবের কল্যাণে বাংলাদেশের মেয়েদের খেলা হয় চ্যাম্পিয়ন্স লিগে।
সেই ধারাবাহিকতায় এবারের চ্যাম্পিয়ন্স লিগে খেলবেন বাংলাদেশ জাতীয় ফুটবল দলের পাঁচ তারকা খেলোয়াড়-অধিনায়ক আফঈদা খন্দকার, তহুরা খাতুন, শামসুন্নাহার জুনিয়র, শাহেদা আক্তার রিপা ও স্বপ্না রানী। তাদের সবারই চ্যাম্পিয়ন্স লিগে অভিষেক হবে ভুটানের রয়েল থিম্পু কলেজের জার্সিতে।
গত আসরে ভুটানের রয়েল থিম্পু কলেজ দলের হয়ে চ্যাম্পিয়ন্স লিগ খেলে এসেছেন ঋতুপর্ণা চাকমা, মারিয়া মান্দা ও মনিকা চাকমা। সাবিনা খাতুন গেলেও তার খেলা হয়নি নিবন্ধন ঝামেলার কারণে। এবারের চ্যাম্পিয়ন্স লিগেও খেলছে ভুটানের ক্লাবটি।
রয়েল থিম্পু কলেজের হয়ে ভুটানের ঘরোয়া লিগ খেলছেন তহুরা খাতুন ও শামসুন্নাহার জুনিয়র। পরে রিপাও খেলেছেন দলটির জার্সিতে ঘরোয়া লিগে। তবে আফঈদা খন্দকার ও স্বপ্না রানী ক্লাবটিতে নিবন্ধিত হয়েছেন শুধু চ্যাম্পিয়ন্স লিগ খেলতে। বৃহস্পতিবার পাঁচ বাংলাদেশি ফুটবলারসহ রয়েল থিম্পু কলেজ দল ভুটান থেকে লাওস রওয়ানা হয়েছে।
এএফসি নারী চ্যাম্পিয়ন্স লিগের প্রথম পর্বের খেলা শুরু হবে ২৫ আগস্ট। আফঈদাদের ক্লাব রয়েল থিম্পু কলেজ পড়েছে 'ডি' গ্রুপে। প্রতিপক্ষ আছে চাইনিজ তাইপে, উত্তর কোরিয়া ও লাওসের ক্লাব। এই গ্রুপের খেলা হবে লাওসে ২৫ থেকে ৩১ আগস্ট।
