জর্জিনাকে দেওয়া রোনালদোর বাগদানের আংটি নিয়ে নতুন বিতর্ক

জর্জিনাকে দেওয়া রোনালদোর বাগদানের আংটি নিয়ে নতুন বিতর্ক
দীর্ঘদিনের বান্ধবী জর্জিনা রদ্রিগেজকে হীরের আংটি দিয়ে বিয়ের প্রস্তাব দিয়েছেন ক্রিশ্চিয়ানো রোনালদো। এক সপ্তাহ আগের খবর এটা। এই এক সপ্তাহে রোনালদোর দেওয়া আংটি নিয়ে নানান বিশ্লেষণ দেখা গেছে সংবাদ মাধ্যমে। আংটিটি কত ক্যারেটের? এর মূল্য কত? পুরোটাই হীরার নাকি এখানে অন্য কোনো ধাতুও ব্যবহার করা হয়েছে, তা নিয়ে জল্পনা-কল্পনা চলছিল।
এবার হঠাৎ করেই নতুন বিতর্ক হাজির হলো এই আংটিটি ঘিরে। বলা হচ্ছে, রোনালদো নাকি ‘ভুল আংটি’ দিয়ে জর্জিনাকে বিয়ের প্রস্তাব দিয়েছেন! এ নিয়ে এখন তোলপাড় সংবাদ মাধ্যমে।
আল নাসরের পর্তুগিজ তারকার দেওয়া আংটি আঙুলে পরে ছবি তুলে জর্জিনা ইনস্টাগ্রামে লেখেন, ‘হ্যাঁ, আমি রাজি। এই জীবনে এবং বাকি সব সব জীবনেও।’ কিন্তু সেই আংটিকে ভুল হিসেবে দাবি করলেন এক স্প্যানিশ গয়নাবিশেষজ্ঞ।
ইতালিয়ান সংবাদমাধ্যম কোরিয়েরে দেল্লো স্পোর্তকে স্প্যানিশ গয়নাবিশেষজ্ঞ হুয়ান গার্সিয়া সানচেজ বলেন, ‘বাগদানের আংটি যেমন হয়, এটি সে শর্ত পূরণ করেনি। কারণ, এটি অনেক বড় ও ভারী। এমন পাথর প্রায় ৪০ ক্যারেটের হয়। যেটা আংটি নয়, নেকলেসের সঙ্গে বেশি মানানসই। এটি (রোনালদোর দেওয়া আংটি) বেশ অস্বস্তিদায়ক ও আঙুলের নাড়াচাড়াকে বাধাগ্রস্ত করে। শুধু সেটিংটাই নিখুঁত, বাকিটা ত্রুটিপূর্ণ।’
বিস্তারিত ব্যাখ্যায় সানচেজ বলেন, ‘বিশেষ উপলক্ষ কিংবা উদযাপনের জন্য এই আংটিতে বড় ও উজ্জ্বল পাথর রয়েছে, যা প্রতিদিনের (ব্যবহারের) জন্য নয়। বাগদানের আংটি হলুদ কিংবা সাদা সোনার (হোয়াইট গোল্ড) হওয়া উচিত। একইসঙ্গে তা আরামদায়ক ও আঙুলের নড়াচড়ায় সহায়ক হতে হবে, কারণ ভালোবাসা ও বিশ্বস্ততার প্রতীক হিসেবে সেটি প্রতিদিন পরাটাই প্রত্যাশিত। আংটিটি আসলে ‘ককটেল রিং’, যেটি বিশেষ কোনো উপলক্ষে মনোযোগ আকর্ষণের জন্য বানানো হয়েছে। ভালোবাসার অঙ্গীকার হিসেবে এটি প্রতিদিন পরার আংটি নয়।'
মোটকথা বাগদানের আংটি হওয়ার শর্ত পূরণ করতে পারেনি সিআরসেভেনের দেয়া আংটিটি।
