আর্জেন্টিনায় তুমুল সংঘর্ষের পর বন্ধ ফুটবল ম্যাচ

আর্জেন্টিনায় তুমুল সংঘর্ষের পর বন্ধ ফুটবল ম্যাচ
আর্জেন্টিনার এস্তাদিও লিবার্তোদেরেস ডি আমেরিকায় কোপা সুদামেরিকানার শেষ ষোলোয় আর্জেন্টাইন ক্লাব ইন্ডিপেন্ডেন্টে ডি আভেলানেদা এবং চিলিয়ান ক্লাব ইউনিভার্সিদাদ ডি চিলির ম্যাচ অনুষ্ঠিত হচ্ছিল। ম্যাচের মাঝপথে গ্যালারিতে তুমুল সংঘর্ষ বেধে যায় দুই দলের সমর্থকদের মধ্যে। যার ফলশ্রুতিতে শেষ পর্যন্ত ম্যাচটি বন্ধ করে দিতে বাধ্য হন ম্যাচ কর্মকর্তারা।
মাদ্রিদ ভিত্তিক পত্রিকা দ্য মার্কা জানিয়েছে, এ ঘটনায় মারাত্মক আহত ১০ জনকে হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে। এর মধ্যে একজনের অবস্থা সঙ্কটজনক। পুলিশ ৯০জনকে গ্রেফতারও করেছে। যাদের বেশিরভাগই চিলিয়ান সমর্থক।
ইউরোপের ইউরোপা লিগের সমমানের লিগ হলো লাতিন আমেরিকার কোপা সুদামেরিকানা। আর্জেন্টিনার এস্তাদিও লিবার্তোদেরেস ডি আমেরিকায় খেলাটি স্বাভাবিকভাবেই চলছিল। প্রথমার্ধ শেষ হয়ে ম্যাচ গড়ায় দ্বিতীয়ার্ধে। এই অর্ধের শুরুতে ম্যাচটি ছিল ১-১ গোলে সমতায়।
ওই মুহূর্তে, ইউনিভার্সিদাদ ডি চিলির প্রায় তিন হাজার সমর্থকের দখলে থাকা একটি স্ট্যান্ড থেকে গন্ডগোলের সূত্রপাত। উগ্র সমর্থকরা গ্যালারির টয়লেটগুলো ধ্বংস করে দেয় এবং আর্জেন্টাইন সমর্থকদের দিকে চেয়ার ও পাথর ছুঁড়তে শুরু করে।
পরিস্থিতি আরও জটিল হয়ে ওঠে যখন পুলিশ হস্তক্ষেপ করে। ওই স্ট্যান্ড থেকে দর্শনার্থীদের বের করে দিতে শুরু করলে পরিস্থিতি আরও জটিল হয়ে ওঠে। তখনই, গ্যালারির ওই অংশটি কার্যত খালি হয়ে যায়। তবে তখনও ওই অংশে স্বল্প কিছু সংখ্যক চিলিয়ান ক্লাব ইউনিভার্সিদাদ ডি চিলির সমর্থক সেখানে ছিল। আর্জেন্টাইন ক্লাব ইন্ডিপেন্ডেন্টের উগ্র একটি দল সেখানেব থাকা চিলির সমর্থকদের ওপর আক্রমণ করে।
পরিস্থিতি জটিল আকার ধারণ করায় উরুগুয়ের রেফারি গুস্তাভো তেজেরা খেলোয়াড়দের নিরাপত্তাহীন অবস্থা দেখে দ্রুত ম্যাচটি বাতিল ঘোষণা করে দেন। পরে কনমেবল নিশ্চিত করে যে, নিরাপত্তা নিশ্চিত না থাকার কারণে ম্যাচটি আনুষ্ঠানিকভাবে স্থগিত করা হয়েছে।
ম্যাচ পরিচালনা কমিটির পক্ষ থেকে আনুষ্ঠানিকভাবে বলা হয়েছে, ‘এ ধরণের পরিস্থিতির জন্য ক্লাব ম্যানুয়ালের বিধানগুলি মেনে চলা হয়েছে। সেখানে লিখিত নিয়মগুলো বিবেচনা করে, পরিস্থিতির প্রতিকার না হওয়ায় দ্রুত ম্যাচটি বাতিল করা হয়েছে এবং বিষয়টি পরবর্তী সিদ্ধান্তের জন্য কনমেবল বিচারিক সংস্থাগুলিতে পাঠানো হবে।’
আইএইচএস/