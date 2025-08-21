চল্লিশেও কীভাবে এত তরুণ দেখায় রোনালদোকে? রহস্য জানালেন এক সার্জন

চল্লিশেও কীভাবে এত তরুণ দেখায় রোনালদোকে? রহস্য জানালেন এক সার্জন
বয়স তার গত ফেব্রুয়ারিতে পার হয়ে গেছে ৪০। এই বয়সেও ক্রিশ্চিয়ানো রোনালদো যখন মাঠে নামেন, তখন মনে হবে যেন একজন ২৫-২৬ বছরের টগবগে তরুণ দৌড়াচ্ছেন। অনেক সময় তার গতির কাছে ২০-২২ বছরের তরুণরাও পেরে উঠছে না। রোনালদো যখন সমূদ্রতীরে গিয়ে খালি শরীরের ছবি তোলেন, তখনও তাকে দেখলে মনে হয়, কত তরুণ তিনি! তার চেহারায়ও ফুটে ওঠে তারুণ্য।
দ্য মার্কা লিখেছে, ক্রিশ্চিয়ানো রোনালদোর বয়স সূক্ষ্ম ওয়াইনের মতো, বিশেষ করে তার কিশোর বয়সের ছবি এবং বর্তমান ছবির তুলনা করলে- এমনটাই মনে হয়।
কিন্তু কিভাবে সম্ভব? পুরোটা জীবনই তার কাটছে মাঠে। কঠোর অধ্যাবসায়, শৃঙ্খলার মধ্যে থাকা, নিয়ম মেনে চলা এবং নিয়ন্ত্রিত খাদ্যাভ্যাস- রোনালদোকে অন্যদের চেয়ে একটু আলাদা করেই রেখেছে। সাধারণ অর্থে, সারা বিশ্বের রোনালদোপ্রেমিক বা ফুটবল ভক্তরা আপাতত এমন তথ্যই জানে।
তবে রিয়াল মাদ্রিদের সাবেক এই তারকা ফুটবলার ৪০ বছর বয়সেও তার তারুণ্যদীপ্ত চেহারার জন্য কিছুটা গোপন রহস্য লুকিয়ে রাখতে পারেন। রোনালদোর এই তারুণ্য ধরে রাখা বা চির যৌবনের ভেতরগত কিছু রহস্যের কথা জানালেন এক প্লাস্টিক সার্জন। তার ধারণা, স্পষ্টতই এই পর্তুগিজ তারকা তার বর্তমান চেহারা এবং তারুণ্য অর্জনের জন্য কিছু অস্ত্রোপচারের মধ্য দিয়ে গেছেন।
Cristiano Ronaldo is being sued by a cosmetic doctor over an alleged unpaid £40,000 bill.— Transfer News Live (@DeadlineDayLive) November 24, 2024
(Source: @TheSunFootball) pic.twitter.com/P98OXoEi4x
ডেইলি মেইলের ইসাবেল বাল্ডউইন ক্রিশ্চিয়ানো রোনালদোর তারুণ্যদীপ্ত চেহারার রহস্য সম্পর্কে নিউ ইয়র্কের বিখ্যাত প্লাস্টিক সার্জন ডঃ এলি লেভিনের সাথে কথা বলেছেন। লেভিন কখনো রোনালদোর সাথে কাজ করেননি, তবে তিনি বিশ্বাস করেন, আল-নাসর এফসির এই তারকা তার তরুণ চেহারা ধরে রাখার জন্য অসংখ্য অস্ত্রোপচারে প্রচুর অর্থ ব্যয় করেছেন।
কি ধরনের অস্ত্রোপচার করিয়েছেন রোনালদো!
ড. লেভিন বিশ্বাস করেন, সিআর সেভেন তার নাকের আকৃতি উন্নত করার জন্য রাইনোপ্লাস্টি (যাকে নাকের কাজও বলা হয়) করিয়েছিলেন। এই সার্জনের বিশ্বাস, রোনালদোর নাকের হাড়কে ভেঙে নতুন আকার দেওয়া হয়েছে।
তার আগে তিনি যে অর্থোডন্টিক্স (দাঁতের সাইজ পরিবর্তনের চিকিৎসা) করিয়েছিলেন, তাও যোগ করতে হবে। যা ক্রিশ্চিয়ানো তার পেশাদার জীবনের প্রথম দিকে লুকিয়ে রাখেননি। আরেকটু বাড়িয়ে বললে, দাঁতের চিকিৎসা যেমন ভেনিয়ার ব্যবহার করা হয় দাঁতকে সাদা এবং সোজা দেখানোর জন্য, সেটা করেছেন রোনালদো। এছাড়াও লেভিন বিশ্বাস করেন, পর্তুগিজ এই তারকা উপরের মাড়ির জায়গা কমাতে অস্ত্রোপচার করিয়েছিলেন।
ক্রিশ্চিয়ানো রোনালদো ও টম ব্র্যাডির মধ্যে তুলনা
পাঁচবারের ব্যালন ডি'অর বিজয়ীর মতো, এনএফএল সুপারস্টার টম ব্র্যাডিকে তার নিজের প্রকৃত বয়সের চেয়ে অনেক কম দেখায়। তবে, ড. লেভিন ডেইলি মেইলকে বলেছেন, তিনি বিশ্বাস করেন রোনালদো এবং ব্র্যাডি যেভাবে প্লাস্টিক সার্জারি করেছিলেন তার মধ্যে একটি গুরুত্বপূর্ণ পার্থক্য রয়েছে।
TRENDING: THE TRANSFORMATION OF TOM BRADY.— MLFootball (@_MLFootball) January 31, 2025
23 years old: As a 47-year old: pic.twitter.com/gjoEsuaF9F
কী সেই পার্থক্য? ড. লেভিন বলেন, রোনালদো তার তারুণ্য ধরে রাখার জন্য বছরের পর বছর ধরে একাধিক পদ্ধতির অস্ত্রোপচারের মধ্য দিয়ে গেছেন। অন্যদিকে, টম ব্র্যাডি অল্প সময়ের মধ্যে কেবল একাধিক পদ্ধতির মধ্য দিয়ে গেছেন, যা তার চেহারাকে আরও অস্বাভাবিক করে তুলছে।
আইএইচএস/