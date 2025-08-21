এজেকে টটেনহ্যামের কাছ থেকে ‘হাইজ্যাক’ করে নিলো আর্সেনাল
ক্রিস্টাল প্যালেস থেকে ইংলিশ ফুটবলার এবেরেচি এজেকে কিনতে যাচ্ছে টটেনহ্যাম হটস্পার, এটা প্রায় নিশ্চিত ছিল। এ নিয়ে দুই ক্লাবের মধ্যে কথাবার্তাও অনেকদূর এগিয়ে গিয়েছিল। শুধু আনুষ্ঠানিকতাটাই ছিল বাকি।
কিন্তু এরই মধ্যে টটেনহ্যামের কাছ থেকে এজেকে অনেকটা হাইজ্যক করে নিলো আর্সেনাল। হঠাৎ করেই দৃশ্যপটে হাজির হয়ে তার ব্যাপারে ক্রিস্টাল প্যালেসের সঙ্গে ৯১ মিলিয়ন ডলারের ট্রান্সফার চুক্তিও করে ফেলেছে গানাররা। যদিও আনুষ্ঠানিক চুক্তি স্বাক্ষর এখনও বাকি আছে।
খুবই নাটকীয় একটি দিন গেলো বুধবার। দিনটির শুরু থেকে বিকাল পর্যন্ত টটেনহ্যাম জানতো যে, তারাই ক্রিস্টাল প্যালেস থেকে কিনতে যাচ্ছে এজেকে। চুক্তির কাগজপত্রও তৈরি করছে তারা। এছাড়া এজের সঙ্গেও টটেনহ্যাম কথাবার্তা বলে নিশ্চিত করে রেখেছিল।
এরই মধ্যে আর্সেনাল তাদের জার্মান ফরোয়ার্ড কাই হাভার্টজকে নিয়ে পড়ে যায় গভীর এক অনিশ্চয়তায়। হাঁটুর ইনজুরির কারণে হাভার্টজের দীর্ঘ সময় মাঠের বাইরে থাকার সম্ভাবনা তৈরি হয়। এ কারণে, হুট করেই তারা এবেরেচি এজেকে কেনার দৌড়ে যোগ দেয় একেবারে শেষ মুহূর্তে।
তারা প্রথমে যোগাযোগ করে এজের সঙ্গে। ব্যক্তিগতভাবে তার সঙ্গে চুক্তিতে আসে গানাররা। এরপর ক্রিস্টাল প্যালেসের সঙ্গে যোগাযোগ করে। যেখানে এজের জন্য ৬০ মিলিয়ন পাউন্ড এবং সাথে অ্যাড-অনস যুক্ত হবে আরও ৭ মিলিয়ন পাউন্ড। সব মিলিয়ে ৬৭ মিলিয়ন পাউন্ড বা ৯১ মিলিয়ন ডলারে দফারফা হলো আর্সেনাল এবং ক্রিস্টাল প্যালেসের।
আজই (বৃহস্পতিবার) ক্রিস্টাল প্যালেসের হয়ে কনফারেন্স লিগ প্লে অফে খেলার কথা এজের। এই ম্যাচটাই হবে ক্রিস্টালের হয়ে তার শেষ ম্যাচ।
