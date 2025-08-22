চ্যাম্পিয়ন বায়ার্নের ম্যাচ দিয়ে বুন্দেসলিগার মৌসুম শুরু হচ্ছে আজ

চ্যাম্পিয়ন বায়ার্নের ম্যাচ দিয়ে বুন্দেসলিগার মৌসুম শুরু হচ্ছে আজ
ইউরোপের সেরা পাঁচ লিগের তিনটি- ইংলিশ প্রিমিয়ার লিগ, ফরাসি লিগ ওয়ান ও স্প্যানিশ লা লিগার নতুন মৌসুম শুরু হয়েছে আরও আগেই। বাকি ছিল শুধু জার্মান বুন্দেসলিগা ও ইতালিয়ান সিরিআ।
আজ শুক্রবার শুরু হয়ে যাবে বুন্দেসলিগাও। ২০২৫-২০২৬ মৌসুম শুরু হবে চ্যাম্পিয়ন বায়ার্ন মিউনিখের ম্যাচ দিয়ে। বাংলাদেশ সময় রাত সাড়ে ১২টায় শিরোপা ধরে রাখার অভিযানে আলিয়াঞ্জ অ্যারেনায় আরবি লাইপজিগকে আতিথ্য দেবে বায়ার্ন। আর আগামীকাল শনিবার জেনেও ও লিসের ম্যাচ দিয়ে শুরু হবে ইতালিয়ান সিরিআ।
জার্মান সুপারকাপ ও ২০২৪-২৫ মৌসুমের বুন্দেসলিগা দাপটের সঙ্গে জেতায় বায়ার্ন এখন আত্মবিশ্বাসে ভরপুর। যদিও ক্লাব বিশ্বকাপের কারণে প্রস্তুতি সেশন কিছুটা ছোট হয়েছে, তবু নিজেদের মাঠে তিন পয়েন্ট দিয়ে শুরু করার ব্যাপারে স্পষ্ট ফেভারিট ভিনসেন্ট কোম্পানির দল।
অন্যদিকে নতুন উদ্যমে এই মৌসুমের যাত্রা করতে চায় লাইপজিগ। গত মৌসুমে ৭ নম্বরে থেকে লিগ শেষ করেছিল তারা, যা ছিল প্রায় এক দশকের মধ্যে তাদের সবচেয়ে খারাপ পারফরম্যান্স।
নতুন কোচ ওলে ভার্নারের অধীনে দলে কিছু পরিবর্তন এসেছে। বেঞ্জামিন শেশকোর মতো তারকা ম্যানচেস্টার ইউনাইটেডে চলে গেছেন এবং নেদারল্যান্ডসের ফরোয়ার্ড জাভি সিমন্সের ভবিষ্যৎ নিয়েও অনিশ্চয়তা রয়ে গেছে।
তবুও বেনজিয়ান তারকা লোয়িস ওপেন্ডা ও সিমন্সের মতো আক্রমণভাগের প্রতিভাবানরা যদি সুযোগ পায়, তবে তারা বায়ার্নের রক্ষণভাগকে চাপে ফেলতে পারে বলে ধারণা করা হচ্ছে।
বায়ার্নের অধিনায়ক হ্যারি কেইন ফিট এবং আক্রমণভাগের নেতৃত্ব দেবেন বলে আশা করা হচ্ছে। আর রাইট ব্যাক কনরাড লাইমারও খেলতে পারেন তার সাবেক ক্লাবের বিপক্ষে। তবে এই ম্যাচে বায়ার্ন পাচ্ছে না তরুণ মিডফিল্ডার টম বিশফকে, সম্প্রতি যার অ্যাপেন্ডিসাইটিস সার্জারি হয়েছে।
অন্যদিকে লাইপজিগ তুলনামূলকভাবে স্থিতিশীল স্কোয়াড নিয়ে নামছে, তবে প্রতিপক্ষের মতো গভীরতা ও প্রমাণিত তারকা শক্তি তাদের নেই।
পরিসংখ্যানের দিক থেকে বায়ার্নই এই ম্যাচে স্পষ্টভাবে এগিয়ে। সাম্প্রতিক সময়ে বেশিরভাগ ম্যাচেই জয় পেয়েছে তারা। ২০১১ সালের পর থেকে মৌসুমের প্রথম ম্যাচে কখনো হারেনি বায়ার্ন। তবে লাইপজিগ চমক দেখাতে সক্ষম। গত মৌসুমে সুপারকাপে তারা বায়ার্নকে হারিয়েছিল এবং তাদের দলে এমন খেলোয়াড় আছে, যারা প্রতিপক্ষের রক্ষণভাগের দুর্বলতা কাজে লাগাতে পারে।
বায়ার্নের সম্ভাব্য একাদশ:
ম্যানুয়েল ন্যুয়ের, উপামেকানো, কিমিচ, লাইমার, ন্যাবরি, হ্যারি কেইন, জোনাথান তাহ, লুইস দিয়াজ, মাইকেল ওলিসি, লিওন গোরেৎকা, জোসিফ স্টেনিসিক।
এমএইচ/এমএস