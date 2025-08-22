এবার ‘জুনিয়র মেসি’কে ধারে লেভারকুসেনে পাঠালো ম্যানসিটি

এবার ‘জুনিয়র মেসি’কে ধারে লেভারকুসেনে পাঠালো ম্যানসিটি
২০২৫-২০২৬ পুরো মৌসুমের জন্য ক্লদিও এচেভেরিকে ধারে জার্মান বুন্দেসলিগার ক্লাব বায়ার লেভারকুসেনের হয়ে খেলতে দিয়েছে ম্যানচেস্টার সিটি। গতকাল বৃহস্পতিবার ‘জুনিয়র মেসি’ নামে খ্যাত আর্জেন্টাইন ফরোয়ার্ডকে ধার দেওয়ার বিষয়টি নিশ্চিত করেছে ইংলিশ প্রিমিয়ার লিগের ক্লাবটি।
ফুটবল বিষয়ক ওয়েবসাইট ‘ইএসপিএন’ জানিয়েছে, এটি সরাসরি লোন চুক্তি, যেখানে চুক্তি স্থায়ী করার কোনো বাধ্যবাধকতা নেই।
বরুসিয়া ডর্টমুন্ড, লাজিও এবং জিরোনাও এচেভেরিকে দলে নেওয়ার আগ্রহ প্রকাশ করেছিল। তবে শেষ পর্যন্ত আর্জেন্টাইন কিশোরকে পায়নি এই ক্লাবগুলো। ১৯ বছর বয়সী এই তরুণ ম্যানচেস্টার ইউনাইটেডের সাবেক ম্যানেজার এরিক টেন হ্যাগের অধীনে লেভারকুসেনে খেলার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন।
২০২৪ সালের জানুয়ারিতে এচেভেরির সঙ্গে সাড়ে চার বছরের চুক্তি করেছিল ম্যানসিটি। পায়ের জাদুতে মুগ্ধ হয়ে আর্জেন্টাইন ক্লাব রিভার প্লেট থেকে তাকে তুলে আনে প্রিমিয়ার লিগের ক্লাবটি।
ম্যানসিটিতে যোগ দিলেও ২০২৫ সালের জানুয়ারি পর্যন্ত রিভার প্লেটের হয়ে ধারে খেলেছিলেন এচেভেরি।
২০২৫ সালের ১৭ মে এফএ কাপের ফাইনালে ক্রিস্টাল প্যালেসের ম্যাচ দিয়ে ম্যানসিটিতে অভিষেক হয় এচেভেরির। ওই ম্যাচের ৭৬ মিনিটে ওমর মারমুশের বদলি হিসেবে মাঠে নামেন তিনি। গেল জুলাইয়ে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে ফিফা ক্লাব ওয়ার্ল্ড কাপেও সিটির হয়ে খেলেন আর্জেন্টাইন এই কিশোর তারকা।
এছাড়া আর্জেন্টিনার হয়ে অনূর্ধ্ব-১৭, অনূর্ধ্ব-২০ ও অনূর্ধ্ব-২৩ স্তরে খেলেছেন এচেভেরি।
এমএইচ/জিকেএস