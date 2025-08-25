  2. খেলাধুলা

বিশেষ সংবাদদাতা
প্রকাশিত: ০৬:৪১ পিএম, ২৫ আগস্ট ২০২৫
চ্যাম্পিয়ন্স লিগে প্রথম ম্যাচে হারলো আফঈদাদের ক্লাব

সোমবার শুরু হয়েছে এএফসি উইমেন্স চ্যাম্পিয়ন্স লিগ। দক্ষিণ এশিয়ার ভারত, নেপাল ও ভুটানের ক্লাব এই প্রতিযোগিতায় থাকলেও নেই বাংলাদেশের কোনো দল নেই এশিয়ার এই মর্যাদাপূর্ণ প্রতিযোগিতায়।

গত আসরে ভুটানের ক্লাব রয়েল থিম্পু কলেজের জার্সিতে খেলেছিলেন বাংলাদেশের তিন নারী ফুটবলার ঋতুপর্ণা চাকমা, মনিকা চাকমা ও মারিয়া মান্দা। এবার একই ক্লাবে নাম লিখিয়েছেন বাংলাদেশ অধিনায়কসহ আরো আরো চার ফুটবলার তহুরা খাতুন, শামসুন্নাহার জুনিয়র, শাহেদা আক্তার রিপা ও স্বপ্না রানী।

চাইনিজ তাইপের ক্লাব কাউশিউং অ্যাটাকার্স এফসির বিপক্ষে প্রথম ম্যাচে ২-০ গোলে হেরে গেছে আফঈদাদের ক্লাব রয়েল থিম্পু কলেজ। লাওসের ভিয়েনতিয়ানে ‘ডি’ গ্রুপের প্রথম ম্যাচে ৬ মিনিটে ইউমির গোলে এগিয়ে যায় চাইনিজ তাইপের ক্লাবটি । ৪৯ মিনিটে ব্যবধান দ্বিগুণ করেন আলানিজ জেসিকা।

আফঈদাদের পরের ম্যাচ ২৮ আগস্ট উত্তর কোরিয়ার ক্লাব নায়েগোহ্যাংয়ের বিপক্ষে। শেষ ম্যাচ স্বাগতিক ক্লাব মাস্টার অ্যাসোসিয়েশন ক্লাবের বিপক্ষে।

আরআই/আইএইচএস/

