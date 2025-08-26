লিভারপুলের নাটকীয় জয়ে ১৬ বছরের এনগুমোহা শেষ মুহূর্তে নায়ক

লিভারপুলের নাটকীয় জয়ে ১৬ বছরের এনগুমোহা শেষ মুহূর্তে নায়ক
প্রিমিয়ার লিগে নাটকীয় এক জয় পেয়েছে লিভারপুল। ম্যাচে শেষ মুহূর্তে গোল করে নায়ক বনে গেছেন ১৬ বছরের কিশোর রিও এনগুমোহা। নিউক্যাসল ইউনাইটেডের বিপক্ষে রোমাঞ্চকর লড়াইটি ৩-২ ব্যবধানে জিতেছে লিভারপুল।
সেন্ট জেমস পার্কে অনুষ্ঠিত এই ম্যাচে শুরু থেকেই নিউক্যাসল আক্রমণাত্মক ছিল। তবে প্রথমার্ধের ৩৫ মিনিটে কিছুটা অপ্রত্যাশিতভাবেই এগিয়ে যায় লিভারপুল।
দূরপাল্লার শটে গোল করেন রায়ান গ্রাভেনবার্শ। এরপর প্রথমার্ধের যোগ করা সময়ে অ্যান্থনি গর্ডন বিপজ্জনক ট্যাকলের জন্য সরাসরি লাল কার্ড দেখে মাঠ ছাড়লে ১০ জনে নেমে আসে নিউক্যাসল।
বিরতির পর মাত্র ২৩ সেকেন্ডের মাথায় লিভারপুলের নতুন তারকা হুগো একিতিকে গোল করলে ব্যবধান দ্বিগুণ হয়। তখন মনে হচ্ছিল খেলা প্রায় নিশ্চিত হয়ে গেছে।
কিন্তু ১০ জন নিয়েও দারুণভাবে ঘুরে দাঁড়ায় নিউক্যাসল। ৫৭ মিনিটে ব্রুনো গিমারাইস হেডে ব্যবধান কমান। আর ম্যাচের শেষ দিকে ৮৮ মিনিটে বদলি হিসেবে নামা উইল ওসুলা চমৎকার এক শটে সমতা ফেরান।
তবে রোমাঞ্চ বাকি ছিল আরও। ইনজুরি টাইমের ১০ম মিনিটে লিভারপুলের কিশোর ফরোয়ার্ড রিও এনগুমোহা ঠাণ্ডা মাথায় গোল করে জয় নিশ্চিত করেন।
ম্যাচ শেষে এই কিশোরকে উচ্ছ্বসিত প্রশংসায় ভাসিয়েছেন লিভারপুল কোচ আর্নে স্লট। তিনি বলেন, ‘১৬ বছর বয়সী একজনের এটা দারুণ এক গোল। তার বয়সে এমন দৃঢ় শট খুব কম দেখা যায়। এনগুমোহা ভীষণ আত্মবিশ্বাসী এবং সে প্রমাণ করেছে, গোলটা কোনো কাকতালীয় নয়। এই বয়সে সে একজন দারুণ ফিনিশার হয়ে গেছে।’
অন্যদিকে নিউক্যাসলের দুর্ভাগ্যও ছিল প্রবল। গর্ডনের লাল কার্ড ছাড়াও তারা চোটে হারিয়েছে ফাবিয়ান শার, স্যান্ড্রো টোনালি ও জোয়েলিন্তনকে। এতে কোচ এডি হাওয়ের জন্য সামনে আরও কঠিন সময় অপেক্ষা করছে।
রোমাঞ্চকর এই জয়ের ফলে লিভারপুল প্রিমিয়ার লিগে অপরাজিত ধারায় থেকে গেলো, আর কিশোর এনগুমোহা রাতারাতি হয়ে উঠলেন নতুন তারকা।
এমএমআর