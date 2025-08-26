রাতারাতি তারকা বনে যাওয়া এক কিশোর ফুটবলার

রাতারাতি তারকা বনে যাওয়া এক কিশোর ফুটবলার
সোমবার রাতের আগে লিভারপুলের বাইরে খুব কম লোকই হয়তো নাম শুনেছেন রিও এনগুমোহার। কিন্তু নিউক্যাসলের বিপক্ষে নাটকীয় ৩-২ জয়ে শেষ মুহূর্তে তার করা গোলই এখন আলোচনার কেন্দ্রে।
মাত্র ১৬ বছর বয়সী এই ইংলিশ ফরোয়ার্ড গ্রীষ্মে (২০২৪) চেলসি থেকে লিভারপুল একাডেমিতে যোগ দেন। খুব অল্প সময়ে দলে নিজেকে এমনভাবে মেলে ধরেছেন যে, অনেকেই তাকে লিভারপুলের সর্বশেষ বড় প্রতিভা হিসেবে বিবেচনা করছেন। মনে করা হচ্ছে, রহিম স্টার্লিংয়ের পর সবচেয়ে সম্ভাবনাময় তরুণ এনগুমোহা।
স্টার্লিং যেমন ২০১০ সালে কুইন্স পার্ক রেঞ্জার্স থেকে লিভারপুলে এসে ধাপে ধাপে প্রথম দলে জায়গা করে নেন এবং পরে দেশ-বিদেশে দারুণ ক্যারিয়ার গড়েন, এনগুমোহাকে নিয়েও এখন সেই স্বপ্ন দেখতে শুরু করেছে অ্যানফিল্ড।
লিভারপুল সিনিয়র দলে অভিষেকে ১৬ বছর ৩৬১ দিন বয়সে গোল করেছেন এনগুমোহা। প্রিমিয়ার লিগে লিভারপুলের সর্বকনিষ্ঠ গোলদাতা এখন তিনিই। সবমিলিয়ে ইংলিশ প্রিমিয়ার লিগের ইতিহাসে চতুর্থ সর্বকনিষ্ঠ।
এনগুমোহার চেয়ে কম বয়সে প্রিমিয়ার লিগে গোল করা তিনজন হলেন-জেমস ভন (১৬ বছর ২৭০ দিন), জেমস মিলনার (১৬ বছর ৩৫৬ দিন) এবং ওয়েন রুনি (১৬ বছর ৩৬০ দিন)।
১৬ বছর বয়সে প্রিমিয়ার লিগে দল জেতানো গোল করা দ্বিতীয় ফুটবলার এনগুমোহা। তার আগে এই কীর্তি আছে ওয়েন রুনির। ২০০২ সালের অক্টোবরে এভারটনের হয়ে আর্সেনালের বিপক্ষে এনগুমোহার থেকে একদিন কম বয়সে (১৬ বছর ৩৬০ দিন) গোল করেছিলেন রুনি।
এনগুমোহার খেলা এবং গোল করার শৈলী দেখে ভীষণ উচ্ছ্বসিত লিভারপুল কোচ আর্নে স্লট। ম্যাচের পর তিনি বলেন, ‘তার (এনগুমোহা) বয়সে এমন দৃঢ় ফিনিশিং খুব কম দেখা যায়। আত্মবিশ্বাস, শট নেওয়ার শক্তি এবং ম্যাচের মুহূর্ত; সব মিলিয়ে এনগুমোহা সত্যিই বিশেষ কিছু।’
