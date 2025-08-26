ইতিহাস গড়লো ব্রাজিলিয়ান ক্লাব ফ্ল্যামেঙ্গো

ইতিহাস গড়লো ব্রাজিলিয়ান ক্লাব ফ্ল্যামেঙ্গো
সোমবার ইতিহাসের পাতায় নাম লিখিয়েছে ব্রাজিলিয়ান ক্লাব ফ্ল্যামেঙ্গো। মারাকানায় ভিটোরিয়ার বিপক্ষে তারা ৮-০ গোলের বিশাল জয়ে মাঠ ছেড়েছে, যা ব্রাজিলের শীর্ষ লিগ ব্রাসিলেইরাঁওয়ে (পয়েন্ট ভিত্তিক যুগে, অর্থাৎ ২০০৩ সাল থেকে) সর্বকালের সবচেয়ে বড় ব্যবধানে জয়।
এর আগে প্রতিযোগিতার ইতিহাসে সবচেয়ে বড় জয় ছিল ৭-০ ব্যবধানে। ২০০৩ সালে চ্যাম্পিয়ন ক্রুজেইরো বাহিয়াকে, একই মৌসুমে গইয়াস জুভেন্তুদেকে এবং ২০০৪ সালে সাও পাওলো পায়সান্দুকে ৭-০ গোলে হারিয়েছিল। ফ্ল্যামেঙ্গোর এই ৮-০ জয় সেই সব রেকর্ডকেই পেছনে ফেললো।
এটি ফ্ল্যামেঙ্গোর ব্রাসিলেইরাঁও ইতিহাসেও সবচেয়ে বড় জয়, যা ১৯৮১ সালে ফোর্তালেজার বিপক্ষে তাদের আরেকটি ৮-০ জয়ের রেকর্ডের সমান।
মারাকানার গ্যালারিতে ৬০ হাজারেরও বেশি দর্শকের সামনে হওয়া এই ম্যাচটি ছিল রুব্রো-নেগ্রো সমর্থকদের জন্য এক উৎসবের রাত।
এই জয় শুধু লিগের শীর্ষে থাকা ফ্ল্যামেঙ্গোকে তিন পয়েন্টই এনে দেয়নি, বরং ব্রাজিলিয়ান ফুটবলে নতুন এক ইতিহাসের জন্ম দিয়েছে।
এমএমআর/জিকেএস