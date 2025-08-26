৫ গোলের জয়ে মৌসুম শুরু ইন্টার মিলানের

৫ গোলের জয়ে মৌসুম শুরু ইন্টার মিলানের
ইতালিয়ান সিরিআর নতুন মৌসুমে দুর্দান্ত সূচনা করেছে ইন্টার মিলান। মার্কাস থুরামের জোড়া গোলে ভর করে সোমবার তরিনোর বিপক্ষে ৫-০ ব্যবধানের বিশাল জয় পেয়েছে নেরাজ্জোরিরা।
ম্যাচের ১৭ মিনিটেই কর্নার থেকে পাওয়া বলে হেড করে দলকে এগিয়ে দেন আলেসান্দ্রো বাস্তোনি। ৩৬ মিনিটে ব্যবধান দ্বিগুণ করেন থুরাম।
দ্বিতীয়ার্ধের শুরুতে (৫১ মিনিটে) তরিনোর ডিফেন্সের ভুলে বল পেয়ে ৩-০ করেন লওতারো মার্টিনেজ। ম্যাচের এক ঘণ্টা পেরোতেই নিজের দ্বিতীয় গোলে ৪-০ করেন থুরাম। ৭২ মিনিটে দলের পঞ্চম গোলটি করেন আনগে-ইওয়ান বনি।
নতুন কোচ ক্রিশ্চিয়ানা চিভুর জন্য এই ফল দারুণ স্বস্তিদায়ক। গত মৌসুমের হতাশা কাটিয়ে এবার তার অধীনে ভালো কিছু করার আশা সমর্থকদের।
এমএমআর/জিকেএস