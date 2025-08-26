অক্টোবরে থাইল্যান্ডের বিপক্ষে দুটি প্রীতি ম্যাচ খেলবে নারী ফুটবল
আগামী বছর মার্চে অস্ট্রেলিয়ায় অনুষ্ঠিতব্য নারী এশিয়ান কাপের প্রস্তুতি হিসেবে অর্ধডজন প্রীতি ম্যাচ খেলার পরিকল্পনা করেছে বাংলাদেশ। তার অংশ হিসেবে অক্টোবরে থাইল্যান্ডের বিপক্ষে খেলবে দুটি ম্যাচ। বাফুফের নারী উইংয়ের চেয়ারপার্সন মাহফুজা আক্তার কিরণ মঙ্গলবার জানিয়েছেন, অ্যাওয়ে ম্যাচ দুটি হবে ২৫ ও ২৮ অক্টোবর।
সেপ্টেম্বরর মাঝামাঝি সময়ে ছুটি কাটিয়ে ঢাকায় ফিরবেন কোচ পিটার বাটলার। তারপর জাতীয় ও অনূর্ধ্ব-২০ দলের মেয়েদের ক্যাম্পে ডাকা হবে। তবে মেয়েদের বাফুফে ভবনে রেখে অনুশীলন করানো হবে না। ক্যাম্প হবে পাঁচ তারকা হোটেলে কিংবা রিসোর্টে।
জাতীয় ও অনূর্ধ্ব-২০ দলের এশিয়ান কাপের প্রস্তুতির জন্য ঢাকায় ত্রিদেশীয় টুর্নামেন্ট আয়োজনের পরিকল্পনা করেছে বাফুফে। নভেম্বর-ডিসেম্বর উইন্ডোতে এই টুর্নামেন্ট আয়োজনের জন্য ভিয়েতনাম ও আজারবাইজানকে আমন্ত্রণ জানিয়েছে বাফুফে।
এশিয়ান কাপের জন্য দুই দলকেই জাপানে অনুশীলনের জন্য পাঠাবে বাফুফে। অস্ট্রেলিয়ায় যাওয়ার পথে নিউজিল্যান্ড সফর করে দেশটির সাথে দুটি ম্যাচ খেলার চেষ্টা করছে বাফুফে।
আরআই/আইএইচএস/