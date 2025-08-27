  2. খেলাধুলা

ফিফার নিষেধাজ্ঞার হুমকিতে ভারতীয় ফুটবল

প্রকাশিত: ০১:১৪ পিএম, ২৭ আগস্ট ২০২৫
তিন বছরে দ্বিতীয়বার ইন্টারন্যাশনাল ফেডারেশন অব অ্যাসোসিয়েশন ফুটবলের (ফিফা) নিষেধাজ্ঞার সামনে ভারতীয় ফুটবল। এরই মধ্যে ফিফা এবং এশিয়ান ফুটবল ফেডারেশনের (এএফসির) পক্ষ থেকে যৌথভাবে অল ইন্ডিয়া ফুটবল ফেডারেশনকে (এআইএফএফ) সতর্কবার্তা দেওয়া হয়েছে।

দীর্ঘদিন ধরেই সংবিধান সংশোধনের জন্য বার্তা দেওয়া হচ্ছিল এআইএফএফ-কে। কিন্তু সেই নির্দেশ না মানায় এ বার ৩০ অক্টোবর পর্যন্ত সময়সীমা বেঁধে দেওয়া হয়েছে। এই সময়সীমা পেরিয়ে গেলে ফিফার পক্ষ থেকে নিষিদ্ধ করা হতে পারে ভারতকে।

মঙ্গলবার ভারতীয় ফুটবল ফেডারেশনের প্রেসিডেন্ট কল্যাণ চৌবেকে পাঠানো চিঠিতে কড়া বার্তা দিয়েছে ফিফা ও এএফসি। তাতে বলা হয়েছে, ২০১৭ সাল থেকে এখনও সম্পূর্ণ হয়নি সংবিধান সংশোধনের কাজ। সুস্পষ্ট কোনও পরিকাঠামোর অভাবে ভারতীয় ফুটবলের ভবিষ্যৎ নিয়ে প্রশ্ন উঠছে। তাই সংবিধান সংশোধন করে ৩০ অক্টোবরের মধ্যে সুপ্রিম কোর্টের থেকে অনুমতি নিতে নির্দেশ দিয়েছে ফিফা।

শুধু তাই নয়, ফিফা ও এএফসি, উভয়ের আইন ও নিয়মকানুনের সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে সংবিধান সংশোধনের বিষয়টিও উল্লেখ করা হয়েছে। চিঠিতে স্পষ্ট জানানো হয়েছে আরও একটি বিষয়। সরকারি সংস্থা-সহ কোনও তৃতীয় পক্ষের হস্তক্ষেপ ছাড়াই এআইএফএফ-কে স্বাধীনভাবে নিজেদের কাজ করতে হবে। এআইএফএফ-এর আগামী সাধারণ সভায় এই বিষয়ের নিষ্পত্তি করতে বলা হয়েছে।

২০২২ সালে ১৬ আগস্ট ফিফার নিষেধাজ্ঞার মুখে পড়েছিল ভারত। সেবারেও কারণ ছিল তৃতীয় পক্ষের হস্তক্ষেপ বা প্রভাব। সেই নির্বাসন তোলার জন্য দ্রুত নির্বাচন করে একটা কমিটি তৈরি করা হয়েছিল। এর ফলেই ক্ষমতায় আসেন কল্যাণ চৌবে। তবে তখন বলা হয়েছিল, সংবিধান সংশোধন করে ফের নির্বাচন হবে। এই নিয়ে দীর্ঘদিন ধরে সুপ্রিম কোর্টে মামলা চলছিল। তার শুনানি শেষ, দ্রুত রায়দানও করা হতে পারে।

কিন্তু এবার নিষিদ্ধ হলে, রীতিমত বিপাকে পড়তে পারে ভারত। এমনকী, ফিফা ও এএফসি-র সদস্য পদও খোয়াতে পারে তারা।

