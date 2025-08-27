সেমিতে মেসির খেলা নিয়ে আশাবাদী কোচ

সেমিতে মেসির খেলা নিয়ে আশাবাদী কোচ
ইন্টার মিয়ামির সহকারী কোচ হাভিয়ের মোরালেস জানিয়েছেন, বুধবার রাতে অরল্যান্ডো সিটির বিপক্ষে চেজ স্টেডিয়ামে লিগ কাপের সেমিফাইনালে নামার আগে লিওনেল মেসি ও জর্ডি আলবার শারীরিক অবস্থা পর্যবেক্ষণ করে সিদ্ধান্ত নেওয়া হবে।
মেসি ডান পায়ের পেশিতে হালকা চোটের কারণে ২০ আগস্ট টাইগ্রেস উএএনএল-এর বিপক্ষে কোয়ার্টার ফাইনালে খেলতে পারেননি। অন্যদিকে, একই ম্যাচে দ্বিতীয়ার্ধে হাঁটুর চোট পেয়ে মাঠ ছাড়তে হয় আলবাকে। এ কারণে শনিবার ডিসি ইউনাইটেডের বিপক্ষে এমএলএস ম্যাচেও ছিলেন না দুজনেই।
তবে সুসংবাদ হলো, সোমবার ও মঙ্গলবার তারা দুজনই পুরো স্কোয়াডের সঙ্গে অনুশীলনে ফিরেছেন। মোরালেস বলেন, ‘জর্দি আর লিও আমাদের সঙ্গে অনুশীলন করেছে এবং সম্পূর্ণ সেশন শেষ করেছে। ওদের অনুভূতি কেমন সেটি দেখেই চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত হবে। তবে তারা অনুশীলন করেছে এবং শেষ করতে পেরেছে, এটা ইতিবাচক দিক।’
মেসিকে নিয়ে তিনি বলেন, ‘লিও অনুশীলন করেছে, যা খুবই ইতিবাচক। আশা করি সে দলে থাকবে। তবে এ ধরনের ইনজুরির বিষয় প্রতিদিনই মূল্যায়ন করতে হয়। আগামীকাল সকালে তার অবস্থা দেখেই সিদ্ধান্ত হবে।’
মেসি এর আগে ১৬ আগস্ট এলএ গ্যালাকসির বিপক্ষে চোট কাটিয়ে মাঠে নামেন এবং ৪৫ মিনিট খেলে এক গোল ও এক অ্যাসিস্ট করেন। তবে পরে আবারও ইনজুরির কারণে এক সপ্তাহের জন্য বাইরে থাকতে হয় তাকে।
এমএমআর/জেআইএম