লিভারপুলের হয়ে দারুণ ফর্মে থেকেও ফ্রান্স দলে ডাক পেলেন না একিটিকে

লিভারপুলের হয়ে দারুণ ফর্মে থেকেও ফ্রান্স দলে ডাক পেলেন না একিটিকে
লিভারপুলে নাম লিখেছেন এই মৌসুমেই। জার্মান ক্লাব এইন্ট্রাখট ফ্রাঙ্কফুর্ট থেকে ৯২.৮ মিলিয়ন ডলারের বিনিময়ে অ্যানফিল্ডে যোগ দেন হুগো একিটিকে। শুধু তাই নয়, লিভারপুলে নাম লেখানোর পর থেকেই দুর্দান্ত ফর্মে রয়েছেন তিনি। প্রস্তুতি ম্যাচ কিংবা প্রিমিয়ার লিগ- প্রায় প্রতিটি ম্যাচেই গোল পাচ্ছেন।
এমন দুর্দান্ত ফর্মে থাকার পরও হুগো একিটিকেকে দলে ঠাঁই দিলেন না ফ্রান্স কোচ দিদিয়ের দেশম। বিশ্বকাপ বাছাই পর্বে ইউক্রেন ও আইসল্যান্ডের বিপক্ষে ম্যাচের জন্য দল ঘোষণা করেন দেশম। যেখানে রাখা হয়নি একিটিকেকে।
লিভারপুলের হয়ে কম্যুনিটি শিল্ড এবং ইংলিশ প্রিমিয়ার লিগ- সব মিলিয়ে তিন ম্যাচ খেলেছেন একিটিকে। তিন ম্যাচেই গোল পেয়েছেন তিনি। কম্যুনিটি শিল্পে ক্রিস্টাল প্যালেস, প্রিমিয়ার লিগে বোর্নমাউথ ও নিউক্যাসলের বিপক্ষে ম্যাচ খেলেছেন তিনি।
লিভারপুলের হয়ে দুর্দান্ত পারফরম্যান্সের পর ২৩ বছর বয়সী একিটিকে ভেবেছিলেন, এবার হয়তো দিদিয়ের দেশমের স্কোয়াডে প্রথমবারের মত ডাক পাবেন; কিন্তু বুধবার বিশ্বকাপ বাছাইয়ের দল ঘোষণা করতে গিয়ে আবারও একিটিকেকে উপেক্ষা করলেন ফ্রান্স কোচ।
ফ্রান্সের বিশ্বকাপ বাছাই পর্বের স্কোয়াডে প্রথমবারের মত ডাক পেয়েছেন মোনাকোর মিডফিল্ডার মাগনেস অ্যাকলিউচে। ২৩ বছর বয়সী এই ফুটবলার এমবাপের মত দলের সঙ্গে যোগ দিচ্ছেন।
বিশ্বকাপ বাছাই পর্বে ৫ সেপ্টেম্বর ফ্রান্স মুখোমুখি হবে ইউক্রেনের এবং ৯ সেপ্টেম্বর ঘরের মাঠে খেলবে আইসল্যান্ডের বিপক্ষে।
বিশ্বকাপ বাছাইয়ে ফ্রান্স স্কোয়াড
গোলরক্ষক: লুকাস শেভালিয়ের, মাইক মাইগনান, ব্রিস সামবা।
ডিফেন্ডার: লুকাস ডিগনে, মালো গুস্তো, লুকাস হার্ননান্দেজ, থিও হার্নান্দেজ, ইব্রাহিম কৌনাতে, হুলেস কুন্দে, উইলিয়াম সালিবা, দায়ত উপামেকানো।
মিডফিল্ডার: মাতেও গুয়েনদৌজি, মানু কোনে, আদ্রিয়ান র্যাবিও, অরলিয়েন চুয়ামেনি, কেপরেন থুরাম।
ফরোয়ার্ডস: মাগনেস অ্যাকলিউচে, ব্র্যাডলি বারকোলা, রায়ান চেরকি, ওসমান ডেম্বেলে, দেজিরে দুয়ে, কিলিয়ান এমবাপে, মাইকেল ওলিসে, মার্কাস থুরাম।
আইএইচএস/