জার্সির পেছনে নাম পরিবর্তন হালান্ডের

প্রকাশিত: ০৯:২৬ এএম, ২৮ আগস্ট ২০২৫
ম্যানচেস্টার সিটির স্ট্রাইকার আরলিং হালান্ড তার জাতীয় দল নরওয়ের জার্সির পেছনে নাম পরিবর্তন করেছেন। ২৫ বছর বয়সী এই তারকা এবার থেকে তার পুরো পদবি ব্যবহার করবেন, যা হবে ‘ব্রাউট হালান্ড’।

নরওয়ে আগামী সপ্তাহের বৃহস্পতিবার একটি প্রীতি ম্যাচে ফিনল্যান্ডের মুখোমুখি হবে। এরপর ৯ সেপ্টেম্বর তারা মলদোভাকে আতিথ্য দেবে বিশ্বকাপ বাছাইপর্বে।

বিশ্বকাপ বাছাইয়ে নরওয়ে আছে গ্রুপ ‘আই’তে, যেখানে প্রতিদ্বন্দ্বী দলগুলো হলো ইসরায়েল, ইতালি, এস্তোনিয়া এবং মলদোভা।

প্রিমিয়ার লিগ মৌসুমের শুরুটা দারুণ হয়েছে হালান্ডের। উদ্বোধনী দিনে উলভসের বিপক্ষে জোড়া গোল করেন তিনি।

জাতীয় দলের হয়ে এখন পর্যন্ত ৪৩ ম্যাচে তার গোল সংখ্যা ৪২। কখনো কোনো বড় আন্তর্জাতিক টুর্নামেন্টে না খেলা হালান্ড এবার নরওয়েকে বিশ্বকাপে তুলতে মুখিয়ে আছেন।

