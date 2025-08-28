টাইব্রেকারে ২৩ শটের এক ম্যাচে হার ম্যানইউর
ইংলিশ লিগ কাপের দ্বিতীয় রাউন্ডেই চতুর্থ বিভাগের ক্লাব গ্রিমসবি টাউনের কাছে অবিশ্বাস্যভাবে হেরে বিদায় নিলো ম্যানচেস্টার ইউনাইটেড।
বুধবার ব্লান্ডেল পার্কে ৯ হাজার দর্শক নাটকীয় এক ম্যাচ উপভোগ করেছেন, যেখানে টাইব্রেকারে হয়েছে ২৩ শট। শেষ পর্যন্ত পেনাল্টি শুটআউটে ১২-১১ ব্যবধানে হেরে যায় রুবেন আমোরিমের শিষ্যরা।
মূল সময়ের খেলায় ২-০ গোলে পিছিয়ে পড়েও শেষ মুহূর্তে ব্রায়ান এমবেউমো ও হ্যারি ম্যাগুয়েরের গোল করে ২-২ সমতায় ফেরে ইউনাইটেড। কিন্তু টাইব্রেকারে নতুন সাইনিং ব্রায়ান এমবেউমোর শেষ শট ক্রসবারে লেগে ফিরলে ইতিহাস গড়ে গ্রিমসবি।
এটি ইউনাইটেডের ইতিহাসের অন্যতম লজ্জাজনক হার। প্রথমবারের মতো ইংল্যান্ডের চতুর্থ স্তরের কোনো দলের কাছে কাপ প্রতিযোগিতা থেকে ছিটকে গেল দলটি। সর্বশেষ এমন হার তারা দেখেছিল সেই ১৯১৪ সালে, এফএ কাপে নন-লিগ ক্লাব সুইন্ডন টাউনের বিপক্ষে।
গ্রিমসবির চার্লস ভারনাম প্রথমে গোল করে দলকে এগিয়ে দেন। বিরতিতে যাওয়ার আগে ইউনাইটেড একাডেমির সাবেক খেলোয়াড় টাইরেল ওয়ারেন গোলরক্ষক আন্দ্রে অনানার ভুলের সুযোগ নিয়ে ব্যবধান দ্বিগুণ করেন। দ্বিতীয়ার্ধে আরও সুযোগ হাতছাড়া করে স্বাগতিকরা। তবে শেষদিকে কোনোভাবে ম্যাচ টাইব্রেকারে নিয়ে যায় ইউনাইটেড।
শুটআউটে অনানা একবার প্রতিপক্ষের শট ঠেকালেও ম্যাচ জেতার সুযোগ নষ্ট করেন মাতেউস কুনিয়া। শেষ পর্যন্ত এমবেউমোর ব্যর্থতায় হার নিশ্চিত হয় ম্যানইউর।
গ্রিমসবি বর্তমানে ইংলিশ লিগ টু-তে চতুর্থ স্থানে আছে। তাদের একাদশে ছিল কয়েকজন একাডেমি খেলোয়াড় ও একজন ফারো আইল্যান্ডস জাতীয় দলের ফুটবলার।
অন্যদিকে ইউনাইটেড মাঠে নামায় প্রায় ২০০ মিলিয়ন পাউন্ড মূল্যের নতুন আক্রমণভাগ এমবেউমো, কুনিয়া ও বেঞ্জামিন সেস্কোকে নিয়ে। অথচ ব্যর্থতা পেছনে ফেলতে পারেনি।
২০১৪ সালের পর প্রথমবার ইউরোপীয় প্রতিযোগিতার বাইরে থেকে দ্বিতীয় রাউন্ডে খেলতে নেমেছিল ম্যানচেস্টার ইউনাইটেড। সেই বছরও তারা তৃতীয় বিভাগের এমকে ডন্সের কাছে ৪-০ গোলে হেরে বিদায় নিয়েছিল।
বর্তমানে প্রিমিয়ার লিগে টানা তিন ম্যাচে জয়হীন আমোরিমের শিষ্যরা। গত মৌসুম শেষ করেছিল ১৫তম স্থানে থেকে। ফলে এই পরাজয় আরও বড় চাপ তৈরি করেছে কোচ আমোরিমের উপর, যিনি গত নভেম্বর দায়িত্ব নেয়ার পর ৪৪ ম্যাচে মাত্র ১৬টি জিতেছেন।
