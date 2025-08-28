  2. খেলাধুলা

চ্যাম্পিয়ন্স লিগ ফাইনালে বড় পরিবর্তন, এবারই কার্যকর

স্পোর্টস ডেস্ক
প্রকাশিত: ০৬:৩৭ পিএম, ২৮ আগস্ট ২০২৫
দর্শকদের ঘিরেই তো ক্রীড়াঙ্গনের যত আয়োজন। যদি দর্শকই না থাকেন, তাহলে ওই খেলার সৌন্দর্যও থাকে না। যে কারণে খেলাকে আরও বেশি প্রতিযোগিতামূলক, উপভোগ্য ও আকর্ষণীয় করে তুলতে চিন্তাভাবনায় মগ্ন থাকেন সংগঠকরা।

সেই ধারাবাহিকতায় খেলাকে আরও বেশি দর্শকমুখী করতে চ্যাম্পিয়ন্স লিগ ফাইনাল ঘিরে বড় ধরনের পরিবর্তনের ঘোষণা দিয়েছে ইউরোপিয়ান ফুটবলের সর্বোচ্চ নিয়ন্ত্রক সংস্থা- উয়েফা। প্রথমবারের মতো এই পরিবর্তন কার্যকর হবে ২০২৫-২৬ মৌসুমের ফাইনালে।

এর লক্ষ্য হচ্ছে, টুর্নামেন্টটিকে যত বেশি সম্ভব সমর্থকের কাছে সহজলভ্য করা; স্টেডিয়ামে উপস্থিত দর্শক থেকে শুরু করে বিশ্বজুড়ে কোটি কোটি টেলিভিশন দর্শক পর্যন্ত পৌঁছে দেওয়া।

নতুন নিয়ম অনুযায়ী, ২০২৬ সালের ফাইনাল শুরু হবে স্থানীয় সময় সন্ধ্যা ৬টায় (বাংলাদেশ সময় বিকেল ৫টা)। এটি অনুষ্ঠিত হবে হাঙ্গেরির ঐতিহাসিক পুসকাস এরেনা, বুদাপেস্টে।

আর ২০২৪-২৫ মৌসুমের প্যারিস সেন্ট জার্মেই (পিএসজি) ও ইন্টার মিলানের মধ্যকার ফাইনাল ম্যাচটি শুরু হয়েছিল স্থানীয় সময় রাত ৯টায় (বাংলাদেশ সময় রাত ৮টা)।

উয়েফার মতে, এর মাধ্যমে তারা দর্শকদের সংখ্যা উন্নত করতে চায় এবং সেই সঙ্গে লজিস্টিক কিছু সমস্যাও সমাধান করতে চায়। উদাহরণস্বরূপ, ২০২২ সালের লিভারপুল বনাম রিয়াল মাদ্রিদ ফাইনালকে ঘিরে প্যারিসের স্টেড দ্য ফ্রান্সে বড় ধরনের ভিড় ও বিশৃঙ্খলা দেখা দিয়েছিল। এছাড়া রাতের বেলায় ম্যাচ শেষ হওয়ায় গণপরিবহনে সমস্যা তৈরি হয়।

উয়েফা প্রেসিডেন্ট আলেকজান্ডার চেফেরিন বলেন, ‘এই পরিবর্তনের মাধ্যমে আমরা সমর্থকদের অভিজ্ঞতাকে পরিকল্পনার কেন্দ্রে রাখছি। চ্যাম্পিয়নস লিগ ফাইনাল ফুটবল মৌসুমের সর্বোচ্চ আসর। নতুন নিয়মে খেলা শুরুর সময় ম্যাচটিকে আরও সহজলভ্য ও অন্তর্ভুক্তিমূলক করে তুলবে।’

তিনি আরও বলেন, ‘সপ্তাহের মাঝের ম্যাচের জন্য রাত ৯টা (মধ্য ইউরোপীয় স্ট্যান্ডার্ড) উপযুক্ত। তবে শনিবারের ফাইনাল সন্ধ্যায় শুরু মানে তাড়াতাড়ি শেষ খেলা হবে; অতিরিক্ত সময় বা টাইব্রেকার হলেও। এতে সমর্থকরা পরিবার-বন্ধুদের সঙ্গে রাতের বাকি সময়টা উপভোগ করতে পারবে, মৌসুমের সেরা ম্যাচ নিয়ে স্মৃতিচারণ করতে পারবে।’

উল্লেখ্য, ২০১০ সাল থেকে চ্যাম্পিয়নস লিগ ফাইনাল শনিবারে আয়োজিত হয়ে আসছে। ২০২৬ সালের ফাইনালে প্রায় ৭০ হাজার দর্শক উপস্থিত থাকবেন বলে আশা করা হচ্ছে। ইউরোপের শীর্ষ ক্লাবগুলো ইতিমধ্যেই হাঙ্গেরির রাজধানীতে ৩০ মে, ২০২৬ এর সেই মহারণের স্বপ্ন দেখতে শুরু করেছে।

এমএইচ/জিকেএস

