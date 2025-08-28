চ্যাম্পিয়ন্স লিগে এবার ৭ গোলে হারলো আফঈদাদের ক্লাব

  2. খেলাধুলা

বিশেষ সংবাদদাতা
প্রকাশিত: ০৯:৪৩ পিএম, ২৮ আগস্ট ২০২৫
এএফসি উইমেন্স চ্যাম্পিয়ন্স লিগে বড় ব্যবধানে হেরেছে আফঈদা-তহুরাদের ভুটানের ক্লাব রয়েল থিম্পু কলেজ। আজ বৃহস্পতিবার লাওসের ভিয়েনতিয়ানের নিউলাওস স্টেডিয়ামে অনুষ্ঠিত ম্যাচে আরটিসিকে ৭-০ গোলে হারিয়েছে উত্তর কোরিয়ার ক্লাব নায়েগোহিয়াং এফসি।

আফঈদাদের ক্লাব প্রথম ম্যাচে ২-০ গোলে হেরেছিল চাইনিজ তাইপের ক্লাব কাওশিউং অ্যাটাকার্সের কাছে। দুই ম্যাচ হেরে ভুটানের ক্লাবটি টেবিলের তিন নম্বরে রয়েছে। আগামী ৩১ আগস্ট আফঈদারা শেষ ম্যাচ খেলবে লাওসের ক্লাব মাস্টার এএফ এর বিপক্ষে।

শুক্রবার উত্তর কোরিয়ার ক্লাবটি প্রথমার্ধেই চার গোলে এগিয়ে যায়। দ্বিতীয়ার্ধে করে ৩ গোল। দুই ম্যাচ জিতে ৬ পয়েন্ট নিয়ে যৌথভাবে টেবিলের শীর্ষে লাওসের ক্লাবের সঙ্গে রয়েছে দলটি।

আরআই/এমএইচ/জেআইএম

