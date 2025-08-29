  2. খেলাধুলা

বিশ্বকাপ বাছাইপর্বের শেষ ম্যাচ মেসির, মাঠে থাকবে পুরো পরিবার

বিশেষ সংবাদদাতা
প্রকাশিত: ০৯:০৫ এএম, ২৯ আগস্ট ২০২৫
বয়স তো কম হয়নি। গুণে গুণে ৩৮। ঘড়ির কাটায় সময় বেশি নেই, সেই উপলব্ধি থেকে লিওনেল মেসি অবসরের প্রস্তুতি নিয়ে রেখেছেন। তবে এখনও আনুষ্ঠানিকভাবে ঘোষণা দেননি। আর্জেন্টাইন ফুটবল জাদুকর জানেন, আগামী সপ্তাহে ভেনেজুয়েলার বিপক্ষে ম্যাচটি হতে পারে তার জাতীয় দলের হয়ে ঘরের মাঠে খেলা শেষ বিশ্বকাপ বাছাইপর্বের ম্যাচ।

মেসি বুধবার রাতে অরল্যান্ডো সিটির বিপক্ষে দারুণ জয়ে ইন্টার মিয়ামিকে লিগস কাপের ফাইনালে তোলার পর সাংবাদিকদের বলেন, ‘এটা আমার জন্য ভীষণ বিশেষ ম্যাচ হতে যাচ্ছে, কারণ এটা শেষ বাছাইপর্বের ম্যাচ।’

আগামী বছরের বিশ্বকাপে খেলার যোগ্যতা আগেভাগেই নিশ্চিত করে ফেলেছে আর্জেন্টিনা। আগামী বৃহস্পতিবার বুয়েনস আইরেসের মনুমেন্টাল স্টেডিয়ামে ভেনেজুয়েলার মুখোমুখি হবে দক্ষিণ আমেরিকা আঞ্চলিক বাছাইপর্বের শেষ থেকে দ্বিতীয় রাউন্ডে। এরপর ৯ সেপ্টেম্বর ইকুয়েডরের বিপক্ষে শেষ ম্যাচটি খেলবে আলবিসেলেস্তারা।

মেসি আগেই ইঙ্গিত দিয়েছেন, ২০২৬ বিশ্বকাপের পরই হয়তো জাতীয় দল থেকে বিদায় নেবেন। ২০২২ বিশ্বকাপ জয়ের পর আর্জেন্টিনা এবার সেই শিরোপা রক্ষায় নামবে। ২০৩০ সালের বিশ্বকাপ বাছাইপর্ব শুরু হবে ২০২৭ সালে, তখন মেসির বয়স হবে ৪০।

তিনি বলেন, ‘ভেনেজুয়েলার পর আর কোনো প্রীতি ম্যাচ বা অন্য কিছু হবে কি না জানি না। তবে এটা খুব বিশেষ ম্যাচ, তাই আমার পরিবার থাকবে আমার সঙ্গে; স্ত্রী, সন্তানরা, বাবা-মা, ভাইবোন সবাই। আমরা সবাই বিশেষভাবে উপভোগ করবো। এরপর কী হবে জানি না।’

মেসির বক্তব্যের পর দক্ষিণ আমেরিকার ফুটবলের নিয়ন্ত্রক সংস্থা (কনমেবল) সামাজিক মাধ্যমে তার একটি ছবি পোস্ট করে লিখেছে, ‘দ্য লাস্ট ডান্স ইজ কামিং (শেষবারের মতো উদযাপনের সময় আসছে)।’

অন্যদিকে আর্জেন্টিনা ফুটবল অ্যাসোসিয়েশন (এএফএ) মেসির শেষ ঘরের মাঠের ম্যাচকে কাজে লাগাতে টিকিটের দাম বাড়িয়েছে। সবচেয়ে সস্তা টিকিট ১০০ ডলার আর সবচেয়ে দামি প্রায় ৫০০ ডলার।

এরপরও মেসিকে যুক্তরাষ্ট্রে আর্জেন্টিনার হয়ে খেলার সুযোগ দেওয়া হবে। এএফএ সভাপতি ক্লদিও তাপিয়া জানিয়েছেন, অক্টোবর ফিফা উইন্ডোতে আর্জেন্টিনা যুক্তরাষ্ট্রে দুটি প্রীতি ম্যাচ খেলবে- ভেনেজুয়েলার বিপক্ষে মিয়ামিতে এবং পুয়ের্তো রিকোর বিপক্ষে শিকাগোতে।

তাপিয়া আরও বলেন, ‘আমরা ইতিমধ্যেই আগামী বছরের বিশ্বকাপের জন্য লজিস্টিকস নিয়ে কাজ শুরু করেছি। বিশ্বকাপের আগে মিয়ামিতে আমাদের ট্রেনিং গ্রাউন্ড উদ্বোধনের সঙ্গে একটি অনুশীলন সেশন হবে, এটা নিয়ে আমরা ভীষণ উচ্ছ্বসিত।’

তিনি মেসিকে উৎসাহ দেন যেন বিশ্বকাপের পরও আলবিসেলেস্তের হয়ে খেলা চালিয়ে যান। বলেন, ‘মদ্রিচের (লুকা মদ্রিচ) বয়স কত? এখনও ক্রোয়েশিয়ার হয়ে খেলছে। সবকিছু লিওর (মেসি) ওপর নির্ভর করছে। আমি আশা করি, তার ইচ্ছা থাকবে এবং সে খেলে যাবে।’

