ভুটানের চমকে বাংলাদেশের শিরোপার স্বপ্ন প্রায় শেষ

ভুটানের চমকে বাংলাদেশের শিরোপার স্বপ্ন প্রায় শেষ
একটা বৃত্তপূরণের লক্ষ্য ছিল নারী ফুটবলে। জাতীয় ও বয়সভিত্তিক মিলিয়ে বাংলাদেশ কেবল চ্যাম্পিয়ন হতে পারেনি অনূর্ধ্ব-১৭ বিভাগে। এবার সে লক্ষ্য নিয়ে কিশোরী ফুটবলাররা গিয়েছিলেন ভুটানে সাফ অনূর্ধ্ব-১৭ চ্যাম্পিয়নশিপে অংশ নিতে।
শুক্রবার ভুটানের বিপক্ষে ফিরতি ম্যাচে মাঠে নামার আগে বাংলাদেশের সামনে যে সম্ভাবনা ছিল তা ফিকে হয়ে গেছে জিততে না পারায়। ভুটানের বিপক্ষে ১-১ গোলে ড্র করে বাংলাদেশ এখন তাকিয়ে সন্ধ্যার ভারত ও নেপাল ম্যাচের দিকে।
৫ ম্যাচে বাংলাদেশের পয়েন্ট ১০, চার ম্যাচে ভারতের ১২। সন্ধ্যায় ভারত জিতলে বাংলাদেশের বিপক্ষে দ্বিতীয় ম্যাচ শুধুই আনুষ্ঠানকিতায় পরিণত হবে তাদের। শুক্রবার রাতেই শিরোপা উদযাপন করতে পারবে তারা। আর নেপাল জিতলে বা ম্যাচ ড্র হলে বাংলাদেশের সামনে থাকবে কিছুটা সম্ভাবনা।
নারী ফুটবলে ভুটানের বিপক্ষে বাংলাদেশের অতীত রেকর্ড ঝকঝকে। অনূর্ধ্ব-১৫, অনূর্ধ্ব-১৬ ও অনূর্ধ্ব-১৭ বিভাগে আগে যতগুলো ম্যাচ খেলেছে ভুটানের বিপক্ষে সবই জিতেছে বাংলাদেশ। টানা ৭ ম্যাচ হারের পর অষ্টম ম্যাচে এসে বাংলাদেশের জয়রথ থামাতে পারলো ভুটানের কিশোরীারা।
শেষ বাঁশির পর ভুটানের ডাগআউটে ছিল চ্যাম্পিয়ন হওয়ার মতো আনন্দ। ঘরের মাঠের এই টুর্নামেন্টে এই প্রথম পয়েন্টের মুখ দেখলো ভুটানের। তাও দক্ষিণ এশিয়ার সেরা দেশের দলের বিপক্ষে। ভুটানের দর্শকদের মধ্যেও ছিল আনন্দের ঢেউ।
ম্যাথিম্পুর চাংলিমিথাং স্টেডিয়ামে ম্যাচের ষষ্ঠ মিনিটে লিড নেওয়ার পর ধারণা করা হয়েছিল ভুটানের বিপক্ষে দ্বিতীয় ম্যাচেই সহজে জিততে যাচ্ছে বাংলাদেশ। তবে পূর্ণিমা মারমার করা গোলে আসা লিড ধরে রাখতে পারেনি বাংলাদেশের মেয়েরা। প্রথমার্ধের শেষ দিকে বাংলাদেশের রক্ষণের ভুলে সমতায় ফেরে ভুটান।
আরআই/আইএইচএস/