দুর্দশা কাটছেই না, আবারও হারলো ম্যানসিটি
সর্বশেষ মৌসুম যেখানে শেষ করেছিল, এবারের মৌসুমে সেখান থেকে শুরুটা হয়নি ঠিক, উলভারহ্যাম্পটনকে বড় ব্যবধানে হারিয়ে শুরু করলেও পরের দুই ম্যাচে টানা হেরে বসলো ম্যানচেস্টার সিটি। দ্বিতীয় ম্যাচে ঘরের মাঠে টটেনহ্যামের কাছে ২-০ গোলে হারের পর এবার ব্রাইটন অ্যান্ড হোভ আলবিওনের মাঠে গিয়ে হেরে আসলো ২-১ গোলে।
আরলিং হালান্ডের গোলে এগিয়ে গেলেও শেষ পর্যন্ত লিড তো ধরে রাখতে পারেইনি, বরং দ্বিতীয়ার্ধে দুই গোল হজম করে পরাজয়কে বরণ করেই ফিরতে হলো পেপ গার্দিওলার শিষ্যদের। একের পর এক এভাবে পরাজয়ের ফলে কোচ পেপ গার্দিওলার ওপরও দারুণ চাপ তৈরি হয়েছে, এটা নিশ্চিত।
ব্রাইটন অ্যান্ড হোভ আলবিওন তিন ম্যাচের মধ্যে একটিতে ড্র করেছে এবং এক ম্যাচে জয় তুলে নিলো। ৪ পয়েন্ট নিয়ে স্বাভাবিকভাবেই ম্যানসিটির উপরে অবস্থান করছে তারা।
১-১ গোলেই ড্র হতে যাচ্ছিল ম্যাচটি। কিন্তু ৮৯তম মিনিটে ব্রাজান গুদার গোলে ঐতিহাসিক এক জয় তুলে নিলো ব্রাইটন। ইংলিশ প্রিমিয়ার এবারের মৌসুমে এটা আলবিওনের প্রথম জয়।
ম্যাচের ৩৪তম মিনিটে প্রথমে গোল করে ম্যানচেস্টার সিটিকে এগিয়ে দেন আরলিং হালান্ড। প্রিমিয়ার লিগে এটা ছিল তার শততম ম্যাচ। মাইলফলকের ম্যাচে গোল পেরেও জয় দিয়ে একে স্মরণীয় করে রাখতে পারেননি।
৬৭তম মিনিটে পেনাল্টি থেকে গোল করে ব্রাইটনকে সমতায় ফেরান জেমস মিলনার। ইংলিশ প্রিমিয়ার লিগের ইতিহাসে মিলনারই এখন দ্বিতীয় বয়স্ক খেলোয়াড়, যিনি স্কোর করেছেন। এরপর ৮৯তম মিনিটে তো ব্রাজান গুদার গোলে জয় নিয়েই মাঠ ছাড়ে ব্রাইটন।
টটেনহ্যামের বিপক্ষে ম্যানসিটির দলে ফিরেছিলেন রদ্রি। প্রায় এক বছর পর তিনি ওই ম্যাচে মাঠে নামেন পরিবর্তিত হিসেবে। আজ ব্রাইটনের বিপক্ষে তিনি মাঠে নামলেন সেরা একাদশে থেকে। আগের ম্যাচে এভার্টনের কাছে ০-২ গোলে হারা ম্যাচে যে একাদশ ছিল ব্রাইটনের, আজ সেই একাদশে তিনটি পরিবর্তন আনা হয়।
প্রথমার্ধে ম্যানসিটি খেলেছে নিজেদের মতোই। কিন্তু দ্বিতীয়ার্ধে গিয়ে খেই হারিয়ে ফেলে তারা। স্বাগতিকদের মুহুর্মুহু আক্রমণে দিশেহারা হয়ে পরাজয়ই বরণ করে ফেলে।
আইএইচএস/