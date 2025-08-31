চ্যাম্পিয়ন্স লিগে ৫ গোলে জিতলো আফঈদাদের দল

চ্যাম্পিয়ন্স লিগে ৫ গোলে জিতলো আফঈদাদের দল
পরপর দুই ম্যাচ হেরে এএফসি উইমেন্স চ্যাম্পিয়ন্স লিগের বাছাই পর্ব থেকে বিদায় নিশ্চিত হয়েছিল ভুটানের ক্লাব রয়েল থিম্পু কলেজ এফসির। তবে শেষ ম্যাচে ভুটানের দলটি ৫-০ গোলের বড় ব্যবধানে হারিয়েছে লাওসের ক্লাব মাস্টার এফসিকে।
রোববার লাওসের ন্যাশনাল স্টেডিয়ামে অনুষ্ঠিত এই ম্যাচে ভুটানের ক্লাবের ৫ গোলের একটি করেছেন বাংলাদেশের স্বপ্না রানী। জাতীয় দলের অধিনায়ক আফঈদা খন্দকারসহ বাংলাদেশের পাঁচ নারী ফুটবলার খেলছেন ভুটানের এই ক্লাবে। অন্য তিনজন হচ্ছে তহুরা খাতুন, শামসুন্নাহার জুনিয়র ও শাহেদা আক্তার রিপা।
চতুর্থ মিনিটে ভুটানের ক্লাবটি লিড নেয়। ১২ মিনিটে প্রায় ৩০ গজ দূর থেকে গোল করে ব্যবধান দ্বিগুণ করেন স্বপ্না রানী। এ ম্যাচের শুরুর একাদশে ছিলেন বাংলাদেশের ৩ খেলোয়াড় স্বপ্না, তহুরা ও শামসুন্নাহার।
আরটিসি প্রথম ম্যাচে চাইনিজ তাইপের ক্লাবের কাছে ২-০ ও দ্বিতীয় ম্যাচে উত্তর কোরিয়ার ক্লাবের কাছে হেরেছিল ৭-০ গোলে। শেষ ম্যাচে বড় জয় পেলো টানা দুই মৌসুম চ্যাম্পিয়ন্স লিগের বাছাই পর্বে খেলা ভুটান উমেন্স লিগ চ্যাম্পিয়ন দলটি।
আরআই/আইএইচএস/