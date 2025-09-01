লিগস কাপ
পারলেন না মেসি–সুয়ারেজরা, ইতিহাস গড়ল সাউন্ডার্স
পুরো ৯০ মিনিট খেললেন লিওনেল মেসি, লুইস সুয়ারেজ, জর্দি আলবা, রদ্রিগো ডি পল, সার্জিও বুস্কেটসের মত খেলোয়াড়রা। তবুও, লিগস কাপের ফাইনালে সিয়াটল সাউন্ডার্সের কাছে উড়ে গেলো মেসিদের ইন্টার মিয়ামি। মেসিদের ৩-০ গোলের ব্যবধানে হারিয়ে লিগস কাপে চ্যাম্পিয়ন হলো সিয়াটল সাউন্ডার্স।
যুক্তরাষ্ট্রের এমএলএস ও মেক্সিকোর লিগা এমএক্সের ক্লাবগুলোর মধ্যকার টুর্নামেন্টের এটা ছিল পঞ্চম আসর। রবিবার রাতে সোল্ড-আউট লুমেন ফিল্ডে এই টুর্নামেন্টে চ্যাম্পিয়ন হয়ে নিজেদের ক্যাবিনেটে নতুন ট্রফি যোগ করলো ব্রায়ান শমেটজারের দল সিয়াটল সাউন্ডার্স। শমেটজারের অধীনে সাউন্ডার্স দুইবার এমএলএস কাপ ও কনকাকাফ চ্যাম্পিয়নস লিগও জয় করেছে।
ম্যাচ শেষে শমেটজার বলেন, ‘এই ফলাফলে আমরা খুবই খুশি। ১-০ তে (৮৪ মিনিট পর্যন্ত ১-০ গোলে এগিয়েছিল সাউন্ডার্স) ম্যাচ যে কোনো দিকে যেতে পারত, ওরা চাপ দিচ্ছিল। দ্বিতীয় গোলটা (৮৪ মিনিটে) আমাদের স্বস্তি এনে দিয়েছে। আর পল (রথরক)-এর তৃতীয় গোলটা (৮৯ মিনিটে) যেন রূপকথার সমাপ্তি। স্টেডিয়ামের সবাই আনন্দিত, আজ সত্যিই সাউন্ডারদের দিন।’
২৬ মিনিটে প্রথমে গোল করে এগিয়ে গিয়েছিল সিয়াটল সাউন্ডার্স। আলেক্স রোলডানের নিখুঁত ক্রস থেকে ওসাজে ডি রোসারিও গোল করে সাউন্ডার্সকে এগিয়ে দেন (১-০)।
দ্বিতীয়ার্ধে সমতায় ফেরার সুবর্ণ সুযোগ পেয়েছিল মিয়ামি। ৫০ মিনিটে কাছ থেকে শট নেন মেসি, তবে সেটি অল্পের জন্য ক্রসবারের উপর দিয়ে চলে যায়- যা তার কাছ থেকে অপ্রত্যাশিতই বলা চলে। কিছুক্ষণ পর মেসির সতীর্থ তাদেও অ্যালেন্দে একেবারে ফাঁকা পোস্টে শট নিয়েও লক্ষ্যভ্রষ্ট হন।
শেষদিকে খেলার নিয়ন্ত্রণ নেয় সাউন্ডার্স। ৮৪ মিনিটে পেনাল্টি থেকে গোল করেন আলেক্স রোলডান (২-০)। ৮৯ মিনিটে স্থানীয় খেলোয়াড় পল রথরক তৃতীয় গোল করে (৩-০) সমর্থকদের উন্মাদনায় ভাসিয়ে দেন।
এই শিরোপা জয়ের পাশাপাশি সাউন্ডার্স নিশ্চিত করল ২০২৬ কনকাকাফ চ্যাম্পিয়নস কাপে রাউন্ড অব সিক্সটিনে সরাসরি খেলার সুযোগ। এছাড়া সিয়াটল সাউন্ডার্স হলো একমাত্র এমএলএস দল, যারা লিগের সব পাঁচটি বড় ট্রফি জিতেছে- এমএলএস কাপ, কনকাকাফ চ্যাম্পিয়ন্স কাপ, ইউএস ওপেন কাপ, সাপোর্টার্স শিল্ড এবং সর্বশেষ লিগস কাপ।
আইএইচএস/এমএস