এবার পাকিস্তানের আসিফ আলির অবসর ঘোষণা
সকালেই জানা গেলো আন্তর্জাতিক টি-টোয়েন্টিকে বিদায় বলেছেন অস্ট্রেলিয়ার মিচেল স্টার্ক। দুপুর হতে না হতেই খবর এলা, আন্তর্জাতিক ক্রিকেটকে বিদায় বলে দিয়েছেন পাকিস্তানের ব্যাটার আসিফ আলি। শুধুমাত্র ঘরোয়া ক্রিকেট এবং বিশ্বব্যাপি বিভিন্ন ফ্র্যাঞ্চাইজি লিগে খেলা চালিয়ে যাবেন।
৩৩ বছর বয়সী আসিফ আলি পাকিস্তানের হয়ে ২১টি ওয়ানডে ও ৫৮টি টি-টোয়েন্টি খেলেছেন। মূলত মিডল অর্ডারে ফিনিশার হিসেবেই তাকে ব্যবহার করা হতো পাকিস্তান দলে। ক্যারিয়ারের সবচেয়ে স্মরণীয় ইনিংস নিঃসন্দেহে ২০২১ সালের টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপে আফগানিস্তানের বিপক্ষে সাত বলে ২৫ রানের জোড়ো ইনিংস, যা পাকিস্তানকে গুরুত্বপূর্ণ জয় এনে দিয়েছিল।
অবসরের কথা জানাতে গিয়ে আসিফ সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে লিখেছেন, ‘পাকিস্তানের জার্সি গায়ে চাপানো আমার জীবনের সবচেয়ে বড় গর্ব। দেশের হয়ে মাঠে নামা ছিল আমার সবচেয়ে সম্মানের অধ্যায়।’
আসিফের আন্তর্জাতিক ক্যারিয়ার
আসিফ ২০১৮ সালের এপ্রিল মাসে ওয়েস্ট ইন্ডিজের বিপক্ষে টি-টোয়েন্টি অভিষেক করেন। একই বছর পাকিস্তান সুপার লিগে (পিএসএল) ইসলামাবাদ ইউনাইটেডকে শিরোপা জেতাতে সহায়তা করেন। ে
এর দুই মাস পর ওয়ানডে অভিষেক হয় তার। তাকে একসময় পাকিস্তান ক্রিকেটের এক ধরনের পাওয়ার হিটার বিপ্লবী হিসেবেও দেখা হতো। তবে দলে সঠিকভাবে ব্যবহৃত না হওয়ায় অনেক সময় তার ক্ষমতা পুরোপুরি কাজে লাগানো যায়নি।
স্মরণীয় মুহূর্ত
২০২১ সালের টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপে আফগানিস্তানের বিপক্ষে ১৯তম ওভারে চারটি ছক্কা মেরে পাকিস্তানকে সেমিফাইনালে পৌঁছে দেন। ২০২২ সালের এশিয়া কাপে ভারতের বিপক্ষে ৮ বলে ১৬ রানের জোড়ো ইনিংস খেলে পাকিস্তানকে ফাইনালে তুলেছিলেন।
তবে এরপর থেকে ধারাবাহিকতা হারিয়ে ফেলেন আসিফ। নতুন প্রজন্মের ব্যাটাররা উঠে আসায় দলে জায়গা ধরে রাখা কঠিন হয়ে পড়ে তার জন্য। সর্বশেষ নিয়মিত ম্যাচ খেলেন ২০২২ সালে ভারতের বিপক্ষে মের্লবোর্ন ক্রিকেট গ্রাউন্ডে। এরপর কেবল ২০২৩ এশিয়ান গেমসে দ্বিতীয় সারির পাকিস্তান দলের হয়ে কয়েকটি ম্যাচে দেখা যায় তাকে।
অবসরের বিষয়ে আসিফ আলি আরও বলেন, ‘আমি গভীর কৃতজ্ঞতার সঙ্গে আন্তর্জাতিক ক্রিকেটকে বিদায় জানাচ্ছি। তবে ক্রিকেটের প্রতি আমার ভালোবাসা ঘরোয়া টুর্নামেন্ট ও বিশ্বজুড়ে ফ্র্যাঞ্চাইজি লিগে খেলার মধ্য দিয়ে অব্যাহত থাকবে।’
