  2. খেলাধুলা

কাঁদতে কাঁদতেই ম্যানইউ ছাড়লেন ব্রাজিল তারকা অ্যান্টনি

স্পোর্টস ডেস্ক
স্পোর্টস ডেস্ক স্পোর্টস ডেস্ক
প্রকাশিত: ০৯:৩৪ এএম, ০৩ সেপ্টেম্বর ২০২৫
কাঁদতে কাঁদতেই ম্যানইউ ছাড়লেন ব্রাজিল তারকা অ্যান্টনি

ক্লাব হিসেবে ম্যানচেস্টার ইউনাইটেডের সাম্প্রতিক বছরগুলো ভালো কাটছে না, অ্যান্টনিও ক্লাবকে প্রত্যাশিত পারফরম্যান্স উপহার দিতে পারছিলেন না। সব মিলিয়ে যা হওয়ার তাই হয়েছে। ম্যানইউ ছাড়তে হয়েছে ব্রাজিলিয়ান এই তারকা স্ট্রাইকার্সকে। গেল সোমবার আনুষ্ঠানিকভাবে তিনি যোগ দিয়েছেন লা লিগার ক্লাব রিয়াল বেতিসে।

তার আগে ম্যানইউর দর্শকদের কাছ থেকে বিদায় নিয়েছেন অ্যান্টনি। বিদায়ী ভাষণে আবেগআপ্লুত হয়ে পড়েছেন ব্রাজিল তারকা। এক পর্যায়ে কেঁদেই ফেলেন ২৫ বছর বয়সী অ্যান্টনি।

এর আগে শুক্রবার দলবদল প্রক্রিয়া সাময়িকভাবে আটকে গেলেও সোমবার শেষ মুহূর্তে দুই ক্লাবের মধ্যে সমঝোতা হয়। সূত্রের বরাতে ইএসপিএন জানায়, বেতিস অ্যান্টনির জন্য নির্ধারিত ফি হিসেবে ২২ মিলিয়ন ইউরো (২৫.৬ মিলিয়ন ডলার) এবং সম্ভাব্য বোনাস হিসেবে আরও ৩ মিলিয়ন ইউরো (৩.৫ মিলিয়ন ডলার) দেবে। এছাড়া ভবিষ্যতে অ্যান্টনি বিক্রি হলে ম্যানইউ তার ট্রান্সফার ফি'র ৫০ শতাংশ পাবে।

গত মৌসুমের দ্বিতীয়ার্ধ বেতিসে ধারে কাটানোর পর অ্যান্টনি ম্যানইউতে ফিরেছিলেন। কিন্তু নতুন কোচ রুবেন আমোরিম তাকে যুক্তরাষ্ট্রের প্রাক-মৌসুম সফরের দলে নেননি। যে কারণে আলাদা করে ক্যারিংটন প্রশিক্ষণ কেন্দ্রে অনুশীলন করছিলেন ব্রাজিল তারকা।

অ্যান্টনি বলেন, সত্যি বলতে কী, শুধুমাত্র আমার পরিবারই জানে সেখানে থাকা কতটা কঠিন ছিল। আলাদা করে অনুশীলন করতে হয়েছে। তবে আমি জানতাম এই অবিশ্বাস্য মুহূর্ত আসবে। অবশ্যই ভয় ছিল যে শেষ পর্যন্ত এটা নাও হতে পারে। কিন্তু আমি অপেক্ষা করেছি। কারণ আমার বিশ্বাস ছিল।

২৬ ম্যাচে ৯ গোল এবং দলকে ইউরোপা কনফারেন্স লিগের ফাইনালে পৌঁছে দেওয়ায় অ্যান্টনির সঙ্গে স্থায়ী চুক্তি করতে রাজি হয় বেতিস।

২০২২ সালে পাঁচ বছরের চুক্তিতে আয়াক্স থেকে ম্যানইউতে আসেন অ্যান্টনি। এখনো চুক্তির দুই বছর বাকি। তবে নতুন চুক্তির মাধ্যমে ম্যানইউকে ব্রাজিলিয়ান ফরোয়ার্ডের জন্য আলাদা কোনো অর্থ দিতে হয়নি।

অ্যান্টনি বলেন, (এই দলবদল সম্পন্ন করা) খুব কঠিন ছিল। কিন্তু আমরা এখন এখানে। আমি বেতিসের জার্সি আবার পরার জন্য অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করছি। যারা এটা সম্ভব করেছে তাদের সবার কাছে আমি কৃতজ্ঞ।

তিনি যোগ করেন, কী বিশাল পার্থক্য! ম্যানচেস্টারের চেয়ে অনেক বেশি সুন্দর সেভিয়া। অবশেষে আমি এখানে এসেছি। আমি ৪০ দিনেরও বেশি সময় হোটেলে কাটিয়েছি; এটা ছিল খুবই কঠিন, তবে সবাই জানত আমি বেতিসে ফিরতে চাই। এখন হাতে বেশি সময়, অনেক কিছু করার আছে, অনেক লক্ষ্য অর্জনের আছে। বেতিস ভক্তদের এত ভালোবাসা দেখে আমি ঘুমাতে পারছিলাম না; ভোর ২টায়ও আমার বাড়ির সামনে মানুষ অপেক্ষা করছিল।

২৫ বছর বয়সী অ্যান্টনি ওল্ড ট্র্যাফোর্ড ছেড়ে গেলেন তিন বছরে ৯৬ ম্যাচ খেলে ১২ গোল করে। যদিও এতে দলের প্রত্যাশা পূরণ হয়নি। আয়াক্স থেকে ৯৫ মিলিয়ন ইউরো (১১০.৫ মিলিয়ন ডলার) দিয়ে আনা এই খেলোয়াড় এখনো পল পগবার পর ইউনাইটেডের ইতিহাসে দ্বিতীয় সর্বোচ্চ দামী সাইনিং।

ব্রাজিল তারকা আরও বলেন, এখানে (ম্যানইউ) আমি ভালো অনুভূতি পেয়েছি এবং অনেক স্নেহ অনুভব করেছি। এটা সবসময়ই আমার প্রথম পছন্দ ছিল, আর সেই কারণেই আমি বেতিসে যাওয়ার আগে শেষ দিন পর্যন্ত অপেক্ষা করেছি। এখন আমি এখানে খুশি।

এমএইচ/

পাঠকপ্রিয় অনলাইন নিউজ পোর্টাল জাগোনিউজ২৪.কমে লিখতে পারেন আপনিও। লেখার বিষয় ফিচার, ভ্রমণ, লাইফস্টাইল, ক্যারিয়ার, তথ্যপ্রযুক্তি, কৃষি ও প্রকৃতি। আজই আপনার লেখাটি পাঠিয়ে দিন jagofeature@gmail.com ঠিকানায়।