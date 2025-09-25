নতুন নামে নীরবে শীর্ষ ফুটবল লিগ শুরু হচ্ছে শুক্রবার
'বি' লিগ নামে দেশে পেশাদার ফুটবল শুরু হয়েছিল ২০০৭ সালে। কাজী মো. সালাউদ্দিন সভাপতির দায়িত্ব নেওয়ার পর ২০০৯-১০ মৌসুমে পেশাদার লিগের নামকরণ করা হয় ‘বাংলাদেশ লিগ’। বাফুফে থেকে কারণ হিসেবে উল্লেখ করা হয়েছিল ‘বি’ লিগ বললে অনেকে দ্বিতীয় স্তরের লিগ বোঝে। দুই আসর পর নাম আবার পরিবর্তন করে রাখা হয় বাংলাদেশ প্রিমিয়ার লিগ। তৃতীয়বারের মতো নাম পরিবর্তন হয়েছে পেশাদার লিগের (টায়ার-১) নাম। নতুন নাম করা হয়েছে ‘বাংলাদেশ ফুটবল লিগ (বিএফএল)।’
নতুন নামে এ লিগ শুরু হচ্ছে শুক্রবার। পেশাদার লিগের এটি সতেরতম আসর। আগের ১৬ বারে সর্বাধিক ৬ বার চ্যাম্পিয়ন আবাহনী, পাঁচবার চ্যাম্পিয়ন বসুন্ধরা কিংস, তিনবার চ্যাম্পিয়ন শেখ জামাল ধানমন্ডি ক্লাব এবং একবার করে শেখ রাসেল ক্রীড়া চক্র ও মেহোমেডান স্পোর্টিং ক্লাব লিমিটেড। করোনার কারণে ২০১৯-২০ আসরটি বাতিল করা হয়েছিল মাঝপথে।
মোহামেডান লিগের বর্তমান চ্যাম্পিয়ন হলেও উদ্বোধনী ম্যাচ হচ্ছে রানার্সআপ আবাহনীর। তাও আবাহনী প্রথম ম্যাচটি হোমে পায়নি। শুক্রবার মুন্সিগঞ্জে গিয়ে তারা খেলবে রহমতগঞ্জের বিপক্ষে। মোহামেডানকেও প্রথমে দেওয়া হয়েছে অ্যাওয়ে ম্যাচ। শনিবার তারা বসুন্ধরা কিংস অ্যারেনায় লিগের প্রথম ম্যাচ খেলবে ফর্টিস এফসির বিপক্ষে। এ নিয়ে মোহামেডান লিখিতভাবে বাফুফে সভাপতির কাছে অভিযোগ জানিয়ে প্রফেশনাল লিগ ম্যানেজমেন্ট কমিটির পুনর্গঠন দাবি করেছে।
শুক্রবার লিগের উদ্বোধনী দিনে অন্য ম্যাচটি হবে নতুন ভেন্যু মানিকগঞ্জে। ওই স্টেডিয়ামে ফকিরেরপুল ইয়ংমেন্স খেলবে আরামবাগ ক্রীড়া সংঘের বিপক্ষে। প্রথম রাউন্ডের দ্বিতীয় দিনে হবে তিনটি ম্যাচ। শনিবার অন্য দুই ম্যাচে বসুন্ধরা কিংস খেলবে পিডব্লিউডির বিপক্ষে গাজীপুরে এবং ব্রাদার্স ও পুলিশ খেলবে মুন্সিগঞ্জে।
বাফুফের একটি সূত্র বলছে এবারের লিগ পেয়েছে নতুন পৃষ্ঠপোষক। তবে শুক্রবার খেলা শুরু হলেও আগের দিন রাতেও বাফুফে পৃষ্ঠপোষক প্রতিষ্ঠানের নাম প্রকাশ করেনি। একই প্রতিষ্ঠান ফেডারেশন কাপেরও পৃষ্ঠপোষক। ফেডারেশন কাপের ম্যাচও দুটো হয়ে গেছে স্পন্সরের নাম ছাড়া। স্পন্সর মানি নিয়ে এখনো টানাপড়েন চলছে। তাই প্রতিষ্ঠানের নাম দিলে লিগের লোগোও সরবরাহ করতে পারেনি বাফুফে। নতুন পৃষ্ঠেপোষকের নাম ঘোষণা ছাড়া নীরবেই মাঠে গড়াচ্ছে দেশের সর্বোচ্চ লিগ। যার নতুন নাম 'বাংলাদেশ ফুটবল লিগ।'
আরআই/আইএইচএস/