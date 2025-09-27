  2. খেলাধুলা

বাংলাদেশ ফুটবল লিগ

হারে শুরু চ্যাম্পিয়ন মোহামেডানের

বিশেষ সংবাদদাতা
প্রকাশিত: ০৭:১৩ পিএম, ২৭ সেপ্টেম্বর ২০২৫
বাংলাদেশ ফুটবল লিগে শুরুটা ভালো হয়নি মোহামেডানের। বর্তমান চ্যাম্পিয়ন দলটি প্রথম ম্যাচে হেরেই গেছে। শনিবার কিংস অ্যারেনায় মোহামেডানকে ২-০ গোলে হারিয়ে চমক দেখিয়েছে ফর্টিস এফসি। গত মঙ্গলবার এই মাঠেই ফেডারেশন কাপে বসুন্ধরা কিংসকে রুখে দিয়েছিল ফর্টিস। চার দিনের ব্যবধানে একই মাঠ থেকে আরেকটি সাফল্য নিয়ে ঘরে ফিরলে ফর্টিস।

গত মৌসুমে প্রথমবারের মতো পেশাদার লিগ চ্যাম্পিয়ন হয়েছিল মোহামেডান। তবে এই মৌসুমের শুরুটা তাদের ভালো হলো না। প্রথম ম্যাচেই সাদা-কালো সমর্থকদের হতাশ করলো আলফাজ আহমেদের দল। প্রথমার্ধ গোলশূন্যভাবে শেষ হওয়ার পর মোহামেডান দুই গোল হজম করে দ্বিতীয়ার্ধে।

ফর্টিসের গাম্বিয়ান ফরোয়ার্ড পা ওমর বাবু ৬১ মিনিটে দলকে লিড এনে দেন। মোহামেডান ম্যাচে ফিরতে চেষ্টা করলেও উল্টো দ্বিতীয় গোল হজম করে ৭৯ মিনিটে। দ্বিতীয় গোলদাতাও সেই পা ওমর বাবু।

এই মৌসুমে তিন ম্যাচ খেলে দুটিই হারলো মোহামেডান। মৌসুমের প্রথম ম্যাচ বাংলাদেশ চ্যালেঞ্জ কাপে হেরেছিল বসুন্ধরা কিংসের কাছে। ফেডারেশন কাপে জিতেছে পুলিশ এফসির বিপক্ষে। লিগে হারলো ফর্টিসের কাছে।

