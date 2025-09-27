বাংলাদেশ ফুটবল লিগ
অভিষেকেই কিংসকে রুখে দিয়ে নবাগত পিডব্লিউডির চমক
প্রথমবারের মতো পেশাদার লিগের শীর্ষ আসরে নাম লিখিয়ে অভিষেক ম্যাচেই চকম দেখালো পিডব্লিউডি স্পোর্টস ক্লাব। শনিবার বাংলাদেশ ফুটবল লিগের প্রথম ম্যাচে নতুন দলটি রুখে দিয়েছে পাঁচবারের চ্যাম্পিয়ন বসুন্ধরা কিংস।
গাজীপুরে অনুষ্ঠিত ম্যাচে বসুন্ধরা কিংস দুই গোলে লিড নিয়েও পূর্ণ পয়েন্ট নিয়ে মাঠ ছাড়তে পারেনি। শুরুতেই অপেক্ষাকৃত দূর্বল দলের কাছে পয়েন্ট হারালো সাবেক চ্যাম্পিয়নরা। ঘরোয়া মৌসুমটা ভালোভাবে শুরু হলো না কিংসের। ফর্টিসের বিপক্ষে ড্র দিয়ে শুরুর পর লিগেও একই ফল তপু-রাকিবদের।
আক্রমণাত্মক শুরু করা কিংস এগিয়ে যায় ১৩ মিনিটে। ফয়সাল আহমেদ ফাহিমের পাস ধরে ব্রাজিলিয়ান ডরিয়েলতন গোমেজ লক্ষ্যভেদ করেন। প্রথমার্ধের যোগ করা সময়ে ফাহিমের একক প্রচেষ্টার গোলে ব্যবধান দ্বিগুণ করে কিংস। মাঝমাঠের একটু উপর থেকে বল ধরে এক ডিফেন্ডারকে কাটিয়ে ছুটতে থাকেন তিনি। তাকে আটকাতে পোস্ট ছেড়ে বেরিয়ে আসেন গোলরক্ষক অনিক আহমেদ। তাকে কাটিয়ে নিখুঁত টোকায় জাল খুঁজে নেন ফাহিম।
দ্বিতীয়ার্ধের শেষ দিকে দৃশ্যপট বদলে যায় আচমকাই। ৬৮ মিনিটে আকোবির তুরায়েভের স্পট কিক থেকে ঘুরে দাঁড়ানোর উপলক্ষ্য পায় পিডাব্লিউডি। সোহেল রানা বক্সে সোহানুর রহমানকে ফাউল করলে পেনাল্টির বাঁশি বাজান রেফারি।
কিংসকে স্তব্ধ করে দেন পিডব্লিউডির ফয়সাল আহমেদ আকাশ। ৭২ মিনিটে তার গোলে ম্যাচ ২-২ করে নবাগত দলটি। বাকি সময় কিংস আপ্রাণ চেষ্টা করেও আর লিড নিতে পারেনি। যে ম্যাচে পূর্ণ ৩ পয়েন্ট পাওয়ার প্রত্যাশায় ছিল কিংস, সেই ম্যাচে নেই ২ পয়েন্ট।
চার মিনিট পরই ম্যাচে সমতা ফেরান ফয়সাল আহমেদ আকাশ। পাল্টা আক্রমণে ওঠা মিনহাজুল আবেদিন স্বাধীনের ক্রস থেকে বল পেয়ে আনিসুর রহমান জিকোকে পরাস্ত করেন এই ফরোয়ার্ড।
