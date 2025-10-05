মেসির তিন অ্যাসিস্ট জাদুতে দুর্দান্ত জয়, তবু লাভ হলো না মিয়ামির!

মেসির তিন অ্যাসিস্ট জাদুতে দুর্দান্ত জয়, তবু লাভ হলো না মিয়ামির!
অন্যরকম এক হ্যাটট্রিক করলেন লিওনেল মেসি। অ্যাসিস্টের হ্যাটট্রিক। তার তিন অ্যাসিস্টে নিউ ইংল্যান্ড রেভল্যুশনের বিপক্ষে ৪-১ গোলের বড় ব্যবধানে জয় পেয়েছে ইন্টার মিয়ামি। কিন্তু এই জয়ে লাভ হলো না কোনো। কারণ, একই দিনে অন্য ম্যাচে নিউ ইয়র্ক সিটিকে ১-০ গোলে হারিয়েছে ফিলাডেলফিয়া। এ জয়ে সাপোর্টার্স শিল্ড জয় নিশ্চিত করে ফেলেছে তারা। একটি ম্যাচ হাতে থাকলেও আর কোনো লাভ হচ্ছে মিয়ামির। কারণ, তারা রয়েছে তৃতীয় স্থানে।
আগের দুই ম্যাচে পয়েন্ট হারিয়েই সর্বনাশ যা ঘটানোর ঘটিয়ে ফেলেছে মিয়ামি। একটি হার ও একটি ড্র, তাতেই অনেকটা পেছনে পড়ে যায় তারা। তবে, নিউ ইংল্যান্ড রেভল্যুশনের বিপক্ষে দুর্দান্ত ছিলেন লিওনেল মেসি।
তিনটি অসাধারণ অ্যাসিস্টে ইন্টার মায়ামিকে ৪-১ ব্যবধানে জয়ের পথে নেতৃত্ব দিলেন তিনি। এই জয়ে মেসির মৌসুমের গোলে-অবদান দাঁড়াল ৪১-এ। যার মধ্যে গোল ও অ্যাসিস্ট দুটিই রয়েছে।
মঙ্গলবার শিকাগো ফায়ারের কাছে ৫-০ গোলে লজ্জাজনক হার মেনেছিল মিয়ামি। ওই ম্যাচে কোচ হ্যাভিয়ের মাচেরানোর কৌশল নিয়ে প্রশ্ন ওঠে; কিন্তু শনিবারের ম্যাচে তিনি দারুণভাবে ঘুরে দাঁড়ালেন, রক্ষণ ও মাঝমাঠে একাধিক পরিবর্তন আনেন।
মাচেরানো তিনটি পরিবর্তন আনেন- ডিফেন্সে নোয়া অ্যালেনকে ম্যাক্সি ফ্যালকনের পাশে খেলান, গোলপোস্টে রাখেন রকো রিওস নভোকে এবং মেসিকে খেলান আরও পেছনে, এক ধরনের- ওয়াইড প্লেমেকার হিসেবে। এই পরিবর্তনই হয়ে যায় মিয়ামির ভাগ্য বদলের চাবিকাঠি।
প্রথমার্ধেই মেসির ছোঁয়ায় জ্বলে ওঠে ম্যাচ। ৩২তম মিনিটে দারুণ এক ‘নো-লুক থ্রু বল’ থেকে তাদেও অ্যালেন্দে গোল করে মিয়ামিকে এগিয়ে দেন (১-০)। ৪৪তম মিনিটে মেসির ব্যাকহিল পাসে জর্দি আলবা জালে বল পাঠান, ব্যবধান দ্বিগুণ হয় (২-০)।
দ্বিতীয়ার্ধে ৫৯তম মিনিটে দর তুর্গেমানের দারুণ এক দূরপাল্লার শটে ব্যবধান কমায় রেভলুশন (২-১)। তবে খেলা পুনরায় শুরু হতেই আবারও মেসির জাদু। মাঝমাঠ থেকে দারুণ এক লফটেড পাসে আলেন্দেকে খুঁজে পান তিনি, যিনি গোলরক্ষক টার্নারকে পরাস্ত করে স্কোরলাইন করেন ৩-১।
৭৫তম মিনিটে মিয়ামির হয়ে আলবা নিজের দ্বিতীয় গোলটি করেন, এবার তেলাসকো সেগোভিয়ার দুর্দান্ত পাস থেকে বল পান তিনি।
শেষ দিকে কোচ মাচেরানো এক আবেগঘন মুহূর্ত তৈরি করেন — অবসর ঘোষণা করা সার্জিও বুসকেতসকে ৭৫তম মিনিটে মাঠ থেকে তুলে নেন, যাতে এই স্প্যানিশ কিংবদন্তি দর্শকদের কাছ থেকে করতালির সম্মান পান।
এ জয়ে ইন্টার মায়ামি উঠেছে ইস্টার্ন কনফারেন্সের তৃতীয় স্থানে, হাতে রয়েছে আরও একটি ম্যাচ। যদিও ফিলাডেলফিয়া ইতোমধ্যেই সাপোর্টার্স শিল্ড নিশ্চিত করেছে, তবু মায়ামির সামনে এখনো রয়েছে ঘরের মাঠে প্লে-অফ নিশ্চিত করার লড়াই।
আইএইচএস/