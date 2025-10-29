  2. খেলাধুলা

বাংলাদেশ-আফগানিস্তান ম্যাচ হচ্ছে না, বদলে গেলো প্রতিপক্ষ

বিশেষ সংবাদদাতা
প্রকাশিত: ০৩:০৭ পিএম, ২৯ অক্টোবর ২০২৫
আগামী ১৮ নভেম্বর ঢাকায় ভারতের বিপক্ষে এএফসি এশিয়ান কাপ বাছাইয়ের ম্যাচ খেলবে বাংলাদেশ। তার আগে ১৩ নভেম্বর একটি ফিফা ফ্রেন্ডলি ম্যাচ খেলার কথা ছিল আফগানিস্তানের বিপক্ষে। তবে বাফুফের একটি সূত্র নিশ্চিত করেছ, বাংলাদেশ-আফগানিস্তান ম্যাচটি হচ্ছে না।

আফগানিস্তানের ঢাকায় আসার কথা ছিল এশিয়ান কাপ বাছাইয়ের মিয়ানমারের বিপক্ষে ম্যাচ খেলতে। ১৮ নভেম্বর তাদের হোমম্যাচ আয়োজনের জন্য ঢাকাকে অনুরোধ করেছিল। বাফুফেও সম্মতি দিয়েছিল এবং ম্যাচটি বসুন্ধরা কিংস অ্যারেনায় হওয়ার কথা ছিল।

হঠাৎ করে নাকি বেঁকে বসেছে মিয়ানমার। বাফুফের ওই সূত্র বলছে, মিয়ানমার ঢাকায় খেলতে রাজি নয়। তারা আফগানিস্তানকে অন্য ভেন্যু দেখতে বলেছে। আফগানিস্তান ঢাকায় আসছে না বলে বাংলাদেশের সাথে তাদের ম্যাচটিও বাতিল করতে হয়েছে।

বাফুফে অবশ্য ১৩ নভেম্বর ম্যাচ খেলার চেষ্টা করছে ঢাকা জাতীয় স্টেডিয়ামে। এরই মধ্যে দুই একটি দেশকে প্রস্তাবও দিয়েছে বাফুফে। এর মধ্যে নেপাল সবুজ সঙ্কেত নাকি দিয়েছে।

সেপ্টেম্বরের প্রথম সপ্তাহে বাংলাদেশ নেপাল সফর করেছিল দুটি প্রীতি ম্যাচ খেলার জন্য। ৬ সেপ্টেম্বরের ম্যাচটি হলেও বাতিল করতে হয়েছিল ৯ সেপেটম্বরের ম্যাচ। নেপালের অস্থির পরিস্থিরি কারণে দ্বিতীয় ম্যাচটি হতে পারেনি। বাংলাদেশ দলকে বিশেষ ফ্লাইটে ফেরত আনা হয়েছিল।

এখন নেপাল ঢাকায় এসে একটি ম্যাচ খেলবে বলে নিশ্চিত করেছে বাফুফের ওই সুত্রটি। যদিও বাফুফে আনুষ্ঠানিকভাবে কিছু জানায়নি।

আরআই/এমএমআর/এএসএম

