বিপিএলে বিদ্যুৎ বিভ্রাট, বন্ধ ডিআরএস
বিপিএলে সিলেট পর্বের আজ (সোমবার) শেষ দিন। এদিন দুপুরের খেলায় মুখোমুখি হয়েছে রংপুর রাইডার্স ও সিলেট টাইটান্স। এই ম্যাচেই সিলেট আন্তর্জাতিক ক্রিকেট স্টেডিয়ামে দেখা দিয়েছে বিদ্যুৎ বিভ্রাট। যার কারণে বন্ধ রাখা হয়েছে ডিসিশন রিভিউ সিস্টেম (ডিআরএস)। জাগো নিউজকে এটা নিশ্চিত করেছেন এই ম্যাচের ম্যাচ রেফারি আক্তার আহমেদ শিপার।
এদিন আগে ব্যাটিং করে ১১৪ রানে অল আউট হয় রংপুর। রান তাড়ায় সিলেটের ব্যাটিং ইনিংসের ৬ষ্ট ওভারে বিদ্যুৎ চলে যায় স্টেডিয়ামে। এতে করে বন্ধ হয়ে যায় ডিআরএস। বেলা ৩.১৩ মিনিটে বন্ধ হওয়া বিদ্যুৎ আসেনি প্রায় এক ঘণ্টায়ও।
এতে করে ক্রিকেটাররা আম্পায়ারের সিদ্ধান্তকে চ্যালেঞ্জ করতে পারছেন না। অষ্টম ওভারে সিলেটের ব্যাটার আরিফুল ইসলামের বিপক্ষে রংপুর অধিনায়ক নুরুল হাসান সোহান রিভিউ নিলেও সেটা গ্রহণ করেননি আম্পায়াররা।
দুই ওভার পর আরিফুলকে এলবিডব্লিউ আউট দেন আম্পায়ার। সিদ্ধান্তে মোটেও খুশি ছিলেন না আরিফুল, তবে রিভিউও নিতে পারেননি তিনি।
এসকেডি/আইএইচএস/