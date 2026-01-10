ফিফা বিশ্বকাপে বিশেষ সুবিধা পেতে যাচ্ছেন টিকটকাররা
আগামী জুনে যুক্তরাষ্ট্র, মেক্সিকো ও কানাডায় অনুষ্ঠিত হতে যাচ্ছে ৪৮ দলের ফিফা বিশ্বকাপ। ফুটবলের এই মেগা ইভেন্ট নিয়ে সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম থাকবে বেশ সরব। আলোচনা ও সমালোচনায় মুখর থাকে মাধ্যমগুলো।
তবে আসন্ন বিশ্বকাপে সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমের মধ্যে বিশেষভাবে গুরুত্ব পেতে যাচ্ছে টিকটক। বিশ্ব ফুটবলের নিয়ন্ত্রণ সংস্থা ফিফা টিকটককে প্রথম ‘পছন্দসই ভিডিও প্ল্যাটফর্ম’ হিসেবে ঘোষণা করেছে।
এবারে বিশ্বকাপে বিশেষ প্রবেশাধিকার পেতে যাচ্ছেন টিকটক কনটেন্ট ক্রিয়েটররা। ফিফা জানিয়েছে, সম্প্রচার স্বত্বাধিকারীরা টিকটকের ডেডিকেটেড হাবে থাকা ১০৪টি ম্যাচের বিভিন্ন অংশ লাইভ স্ট্রিম করতে পারবেন।
এছাড়াও, ক্রিয়েটররা ফিফার আর্কাইভাল ফুটেজ ব্যবহার করতে পারবেন এবং নতুনভাবে কনটেন্ট তৈরি করার সুযোগ পাবেন।
১৮ কোটির বেশি ট্যুইটার ব্যবহারকারী আছে যুক্তরাষ্ট্রে। ফিফা বলছে, ‘কনটেন্ট ক্রিকেটরদের বৃহৎ অংশ ফিফার আর্কাইভাল ফুটেজ ব্যবহার ও নতুন করে তৈরি করতে পারবে।’
ফিফা তার ভক্তদের প্রতিশ্রুতি দিয়েছে যে ভক্তরা এই আসরে মাঠের ভেতরের এবং পর্দার আড়ালের অনেক গল্প জানতে পারবেন। মূলত এমন সব দৃশ্য এবার দেখার সুযোগ পাবেন, যা আগে কখনো সামনে আসেনি।
নির্বাচিত ভক্তদের জন্য টিকটক ইন-অ্যাপ থাকবে কাস্টম স্টিকার, ফিল্টার এবং গেমিফিকেশন ফিচারস, যা তাদের অভিজ্ঞতাকে আরও প্রাণবন্ত করবে।
বর্তমানে টিকটক বিশ্বের সবচেয়ে বেশি ডাউনলোড হওয়া অ্যাপ, যদিও সাম্প্রতিক সময়ে জাতীয় নিরাপত্তা সংক্রান্ত কারণে যুক্তরাষ্ট্রে এর কার্যক্রম ঝুঁকির মুখে পড়েছিল।
আইএন