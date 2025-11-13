ডাবলিনে আজ রোনালদোর `ভদ্র ছেলে‘ হয়ে থাকার প্রতিশ্রুতি

ডাবলিনে আজ রোনালদোর `ভদ্র ছেলে‘ হয়ে থাকার প্রতিশ্রুতি
ঠিক একমাস আগে বিশ্বকাপ বাছাইয়ে লিসবনে ঘরের মাঠে আয়ারল্যান্ডের মুখোমুখি হয়েছিল পর্তুগাল। ম্যাচের একেবারে শেষ মুহূর্তে (৯০+১ মিনিট) গোল করে পর্তুগালকে জয় এনে দেন রুবেন নেভেস। ঘটনাচক্রে ওই গোলটি রোনালদো উদযাপন করেন আইরিশ ডিফেন্ডার জ্যাক ও‘ব্রায়েনের মুখের ওপর। রোনালদোর ওই `বুনো‘ উদযাপন আয়ারল্যান্ডে তুমুল বিতর্ক তৈরি করেছিলো।
একমাস পর বিশ্বকাপ বাছাইয়ের ফিরতি ম্যাচে আবারও আয়ারল্যান্ডের মুখোমুখি পর্তুগাল। এবার ঘরের মাঠ ডাবলিনে পর্তুগিজদের আতিথ্য দেবে আইরিশরা। কিন্তু এই ম্যাচে মাঠে নামার আগে ক্রিশ্চিয়ানো রোনালদো শঙ্কিত, ডাবলিনে আয়ারল্যান্ড সমর্থকরা তাকে ভালোভাবে গ্রহণ করবে না। নিশ্চিত `দুয়ো‘ ধ্বনি দেবে।
এমন পরিস্থিতির মুখোমুখি হওয়ার জন্য তাই আগেই মানসিকভাবে প্রস্তুতি নিয়ে ডাবলিন যাচ্ছেন রোনালদো। তবে প্রতিশ্রুতি দিলেন, এবার আইরিশ সমর্থকরা দুয়ো দিক আর যাই করুক, তিনি রাগ করবেন না বা ক্ষেপে যাবেন না। তিনি নিতান্তই একজন “ভদ্র ছেলে” হয়ে থাকবেন।
ডাবলিনের আভিভা স্টেডিয়ামে রিপাবলিক অব আয়ারল্যান্ডের বিপক্ষে বিশ্বকাপ বাছাইপর্বের ম্যাচে দলকে নেতৃত্ব দেবেন রোনালদো। বুধবার সংবাদ সম্মেলনে তিনি বলেন, `আমি জানি, কাল (আজ বৃহস্পতিবার) আমাকে দুয়ো দেয়া হবে। কিন্তু আমি শুধু আমার কাজটা করতে চাই— দলকে বিশ্বকাপে পৌঁছাতে সাহায্য করা। আমি এই দেশের দর্শকদের পছন্দ করি, তারা তাদের দলকে দারুণ সমর্থন দেয়। এখানে খেলতে আসা সবসময়ই আনন্দের।”
তবে রোনালাদো আশা করেন, ডাবলিনের ফুটবল সমর্থকরা খুব বেশি খারাপ হবে না। দু‘একবার দুয়ো দিলেও খুব বেশি দেবে না। যে কারণে মুচকি হেসে তিনি বলেন, `আশা করি, তারা আমাকে খুব বেশি দুয়ো দেবে না। আমি শপথ করছি, এবার আমি ‘ভদ্র ছেলে’ হওয়ার চেষ্টা করব। তবে অবশ্যই, আমি আমার কাজ করব— দলকে জিততে সাহায্য করা, গোল করার চেষ্টা করা। ম্যাচটা কঠিনই হবে।‘
লিসবনে হওয়া প্রথম লেগে রোনালদোর দিনটা ভালো যায়নি। স্লোভাকিয়ান রেফারি ইভান ক্রুজলিয়াকের দেওয়া পেনাল্টি তিনি কাজে লাগাতে ব্যর্থ হন; আয়ারল্যান্ড গোলরক্ষক কাওইমহিন কেলেহার তার শট রুখে দেন। এরপর আইরিশ সমর্থকরা অভিযোগ করেন, রোনালদো রেফারিকে প্রভাবিত করার চেষ্টা করেছেন।
রোনালদো সেই অভিযোগ উড়িয়ে দিয়ে বলেন, `এটা স্বাভাবিক। তারা জানে, কাল (আজ বৃহস্পতিবার) হারলে তাদের বিদায়, তাই ম্যাচের বাইরে নানা গল্প তৈরি করার চেষ্টা চলছে। কিন্তু আমাদের প্রস্তুত থাকতে হবে। ম্যাচটা লিসবনের মতোই হবে বলে আমি মনে করি, কঠিন কিন্তু সুযোগ আছে। আয়ারল্যান্ড ভালো দল, তবে আমরা জয়ের লক্ষ্যেই নামব।‘
পর্তুগাল এই ম্যাচ জিতলে সরাসরি বিশ্বকাপের টিকিট নিশ্চিত করবে। অন্যদিকে আয়ারল্যান্ডকে দ্বিতীয় স্থানের জন্য হাঙ্গেরি ও আর্মেনিয়ার সঙ্গে প্রতিযোগিতা করতে হবে, যাতে মার্চের ইউরোপীয় প্লে-অফে খেলার সুযোগ পাওয়া যায়।
রোনালদো আগেই জানিয়েছেন, এই বিশ্বকাপই হবে তার শেষ। ৪০ বছর বয়সী এই ফরোয়ার্ড আরও একবার বিশ্বকাপ খেলে নিজের ট্রফি সংগ্রহে নতুন পালক যোগ করতে চান।
তবে নিজের চেয়ে দলের কথাই বেশি ভাবছেন তিনি, `একটা জাতীয় দল কখনো একজন খেলোয়াড়ের ওপর নির্ভর করে না। তবে ভালো খেলোয়াড় থাকা সবসময় পার্থক্য গড়ে দিতে পারে, বিশেষ করে গোলের ক্ষেত্রে। আমি গোল করতে ভালোবাসি; কিন্তু আমরা ধীরে ধীরে এগোব।‘
পর্তুগাল কোচ রবার্তো মার্টিনেজ এই ম্যাচে ইনজুরিতে থাকা নুনো মেন্ডেস ও নিষিদ্ধ ব্রুনো ফার্নান্দেসকে পাচ্ছেন না। তিনি বলেন, `আমি মনে করি, আয়ারল্যান্ড নিজেদের মাঠে আত্মবিশ্বাসী থাকবে। তারা জানে, এটাই তাদের শেষ সুযোগ। তাই ম্যাচটা লিসবনের চেয়ে একেবারেই ভিন্ন হবে।‘
আইএইচএস/এএসএম