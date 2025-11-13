ল্যাটিন-বাংলা কাপ
কাফুর সঙ্গে ঢাকায় থাকছেন ক্যানিজিয়াও
আগেই নিশ্চিত করা হয়েছে এএফ বক্সিং প্রোমোশন ইন্টারন্যাশনাল লিমিটেড (এএফবিপিআইএল) আগামী ৫ ডিসেম্বর থেকে ঢাকায় আয়োজন করতে যাচ্ছে এএফবি ল্যাটিন-বাংলা সুপার কাপ।
যে আয়োজনে অংশ নিতে যাচ্ছে ব্রাজিল, আর্জেন্টিনা ও বাংলাদেশ। ৩ দেশেরই সাবেক ফুটবলাররা মাঠ মাতাবেন একে-অপরের বিপক্ষে। ব্রাজিলের সুপারস্টার কাফু দলটির সঙ্গে থাকবেন এই খবর সামনে আসার পর আর্জেন্টিনার কোনো একজন সাবেক তারকাকে ঢাকায় আনার দাবি জানান আর্জেন্টিনার সমর্থকরা।
সেদিন আয়োজকরা আর্জেন্টিনার সাবেক কোনো এক তারকার ঢাকায় আসার বিষয়টি নিয়ে আশাবাদ ব্যক্ত করলেও নিশ্চয়তা দিতে পারেননি। তবে বৃহস্পতিবার (১৩ নভেম্বর) আর্জেন্টিনার সাবেক তারকা ক্লদিও ক্যানিজিয়ার থাকার ব্যাপারটি নিশ্চিত করা হয়েছে আয়োজকদের পক্ষ থেকে। ফলে দাবি পূরণ হচ্ছে আর্জেন্টিনার ফুটবল ভক্তদের।
সাবেক ফুটবলারদের নিয়ে তৈরি হবে দল তিনটিই। খেলবে জাতীয় দলের জার্সি গায়ে জড়িয়েই। প্রত্যেক দল একবার করে পরস্পরের মোকাবিলা করবে।
এই সুপার কাপ নিয়ে আয়োজকরা শুক্রবার রাজধানীর একটি পাঁচতারকা হোটেলে বিস্তারিত তুলে ধরবে। সুপার কাপের জন্য ৫ থেকে ১৫ ডিসেম্বর ঢাকা জাতীয় স্টেডিয়াম বরাদ্দ নেওয়া হয়েছে।
আরআই/আইএন