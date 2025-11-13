বাংলাদেশ-ভারত ম্যাচে সেনাবাহিনী মোতায়েনের সিদ্ধান্ত

বাংলাদেশ-ভারত ম্যাচে সেনাবাহিনী মোতায়েনের সিদ্ধান্ত
আগামী ১৮ নভেম্বর ঢাকা জাতীয় স্টেডিয়ামে এএফসি এশিয়ান কাপ বাছাইয়ের ম্যাচে মুখোমুখি হবে বাংলাদেশ ও ভারত। এ ম্যাচটির সার্বিক নিরাপত্তার জন্য সরকার ঢাকা জাতীয় স্টেডিয়ামে সেনাবাহিনী মোতায়েনের সিদ্ধান্ত নিয়েছে। যুুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়ের সিনিয়র সহকারী সচিব এ কে এম গোলাম মোর্শেদ খান এক প্রজ্ঞাপনে এই সিদ্ধান্তের কথা জানানো হয়েছে।
প্রজ্ঞাপনে বলা হয়েছে, এ ম্যাচটি সুন্দর ও সুষ্ঠুভাবে আয়োজনের জন্য স্টেডিয়াম এলাকায় প্রবেশাধিকার সংরক্ষিত রাখা, দর্শকদের স্টেডিয়ামে প্রবেশ সহজ করা, ফুটবল দল ও ম্যাচ পরিচালনাকারী অফিসিয়ালদের সার্বিক নিরাপত্তার স্বার্থে বাংলাদেশ সেনাবাহিনী সহযোগিতা করবে।
জাতীয় ফুটবল দলসমূহের নিরাপত্তার স্বার্থে ম্যাচের দিন তাদের সব প্রকার চলাফেরার সময় প্রোটেকশন স্কর্ট দ্বারা নিরাপত্তা ও নির্বিঘ্ন যাতায়াত নিশ্চিত করার কথা বলা হয়েছে। খেলা শুরুর ৫ ঘণ্টা আগে বিকেল ৩টা থেকে প্রবেশের জন্য গেটগুলো খোলা হবে। উক্ত সময়ের আগে সংশ্লিষ্ট সব স্থানে সেনা সদস্যের অবস্থান করা এবং খেলা শেষে সব স্টেকহোল্ডার অর্থাৎ ভিভিআইপি, ভিআইপি, সাধারণ দর্শকদের স্টেডিয়াম হতে প্রস্থান করার আগ পর্যন্ত জাতীয় স্টেডিয়াম ঢাকায় পর্যাপ্ত সংখ্যক সেনা সদস্য উপস্থিতির প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের নির্দেশনা প্রদান করা হবে।
ম্যাচের দিন জাতীয় স্টেডিয়ামের চারটি আউটার গেট দিয়ে অংশগ্রহণকারী দল প্রবেশ করবে। তাই অপ্রত্যাশিত ঘটনা এড়ানোর জন্য আউটার গেগে পর্যাপ্ত সংখ্যক সেনা সদস্য অবস্থানের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের নির্দেশনা প্রদান করা হয়েছে।
এশিয়ান কাপ বাছাই থেকে দুই দেশই বিদায় নিয়েছে। তবে ম্যাচটি বাংলাদেশ-ভারত বলে দর্শক আবেদন আকাশচুম্বী। টিকিট বিক্রি শুরুর ৬ মিনিটের মধ্যেই শেষ হয়ে যায়। তাই এ ম্যাচে গ্যালারি ভরা দর্শক থাকবে বলেই ধারণা করা হচ্ছে।
বাংলাদেশ চার ম্যাচে দুটি ড্র করে ২ পয়েন্ট নিয়ে বাছাই থেকে বিদায় নিয়েছে। দুটি ম্যাচ বাকি। ভারতের বিপক্ষে ম্যাচের পর বাংলাদেশের শেষ খেলা আগামী বছরের ৩১ মার্চ সিঙ্গাপুরের বিপক্ষে।
