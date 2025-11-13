  2. খেলাধুলা

একাদশে হামজা-জামাল-জায়ান, বেঞ্চে শামিত সোম

স্পোর্টস ডেস্ক
প্রকাশিত: ০৭:৪৬ পিএম, ১৩ নভেম্বর ২০২৫
নেপালের বিপক্ষে ফিফা ফ্রেন্ডলি ম্যাচে অধিনায়ক জামাল ভূঁইয়াকে নিয়েই একাদশ ঘোষণা করেছেন হ্যাভিয়ের ক্যাবরেরা। রাত ৮টায় ঢাকা জাতীয় স্টেডিয়ামে মুখোমুখি হবে বাংলাদেশ-নেপাল। আগামী ১৮ নভেম্বর ভারতের বিপক্ষে এশিয়ান কাপ বাছাইয় ম্যাচের প্রস্তুতি হিসেবে এ ম্যাচটি খেলছে বাংলাদেশ।

দলের সবচেয়ে বড় তারকা হামজা দেওয়ান চৌধুরী আছেন একাদশে। আছেন যুক্তরাষ্ট্র প্রবাসী তরুণ ডিফেন্ডার জায়ান আহমেদ। হ্যাভিয়ের ক্যাবরেরা গোলপোস্টের নিচে মিতুল মারমার ওপরই আস্থা রেখেছেন।

রক্ষণভাগে তপু বর্মণ, তারিক কাজী, সাদ উদ্দিন ও জায়ান আহমেদ। তাদের সামনে মিডফিল্ডে নেতৃত্ব দেবেন হামজা চৌধুরী। মাঝমাঠে আরো আছেন জামাল ভূঁইয়া, সোহেল রানা, সোহেল রানা-২। আক্রমণভাগে দুইজন-রাকিব ও ফয়সাল আহমেদ ফাহিম।

বাংলাদেশ একাদশ
মিতুল মারমা, তপু বর্মণ, তারিক কাজী, সাদ উদ্দিন, জায়ান আহমেদ, হামজা দেওয়ান চৌধুরী, জামাল ভূঁইয়া, সোহেল রানা, সোহেল রানা-২, রাকিব ও ফয়সাল আহমেদ ফাহিম।

আরআই/এমএমআর

