কানাডায় ফেরার সময় শামিতের আবেগঘন বার্তা
‘আমি ফিরে যাচ্ছি, কিন্তু হৃদয় থাকছে তোমাদের কাছে’
ভারতকে হারানোর উৎসবমুখর রাতটি পোহাতেই ইংল্যান্ডের ফ্লাইট ধরেছেন বাংলাদেশ জাতীয় ফুটবল দলের সবচেয়ে বড় তারকা হামজা দেওয়ান চৌধুরী। আরেক তারকা ফুটবলার শামিত সোমের প্রিয় মাতৃভূমি লাল-সবুজের দেশে দুই দিন বেশি কাটানো সিলেটের শ্রীমঙ্গলে পরিবারের কাছে যাওয়ায়। পরিবারের সদস্য আর এলাকার মানুষের সাথে মনোমুগ্ধকর দুটি দিন পার করে বৃহস্পতিবার দিবাগত মধ্যরাতে কানাডার ফ্লাইট ধরেছেন এই মিডফিল্ডার।
বাংলাদেশ ছাড়ার সময় নিজের ভেরিফায়েড ফেসবুক পেজে এক স্ট্যাটাসে দর্শক, ভক্ত-সমর্থকদের উদ্দেশ্য আবেগঘন বার্তা দিয়েছেন গত ১০ জুন ঢাকা জাতীয় স্টেডিয়ামে সিঙ্গাপুরের বিপক্ষে ম্যাচ দিয়ে বাংলাদেশের জার্সিতে অভিষেক হওয়া শামিত সোম।
শামিতের দেওয়া সেই স্ট্যাটাস পাঠকদের জন্য হুবহু তুলে ধরা হলো-
‘এই যাত্রায় তোমাদের সকলের অগাধ ভালোবাসা এবং সমর্থনের জন্য ধন্যবাদ। প্রতিটি বার্তা, প্রতিটি প্রার্থনা, প্রতিটি উৎসাহের মূল্য তোমাদের ধারণার চেয়েও বেশি।
আমি এখন কানাডায় ফিরে যাচ্ছি, কিন্তু আমার হৃদয় এই দলের সাথে এবং তোমাদের সকলের সাথেই রয়েছে। আসুন এই গতি অব্যাহত রাখি - বাংলাদেশ ফুটবলের জন্য আরও অনেক কিছু আসবে।
তোমাদের সকলকে ভালোবাসি।’
শামিত সোম বাংলাদেশের জার্সিতে পাঁচটি ম্যাচ খেলে একটি গোল করেছেন। কানাডা জাতীয় দলে খেলার অভিজ্ঞতাসম্পন্ন এই মিডফিল্ডার দেশটির প্রিমিয়ার লিগের ক্লাব কাভারলি এফসিতে খেলেন।
আরআই/কেএএ/