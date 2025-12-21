টিভিতে আজকের খেলা, ২১ ডিসেম্বর ২০২৫
ক্রিকেট
নিউজিল্যান্ড-ওয়েস্ট ইন্ডিজ
তৃতীয় টেস্টের চতুর্থ দিন
ভোর ৪টা
টি স্পোর্টস ও সনি স্পোর্টস ৫
অস্ট্রেলিয়া-ইংল্যান্ড
তৃতীয় টেস্টের পঞ্চম দিন
ভোর ৫টা ৩০ মিনিট
স্টার স্পোর্টস ১
অনূর্ধ্ব-১৯ এশিয়া কাপ
ফাইনাল
ভারত-পাকিস্তান
বেলা ১১টা
টি স্পোর্টস
বিগ ব্যাশ টি-টোয়েন্টি
রেনেগেডস-হারিকেনস
বেলা ২টা ১৫ মিনিট
স্টার স্পোর্টস ২
নারী টি-টোয়েন্টি
ভারত-শ্রীলঙ্কা
সন্ধ্যা ৭টা ৩০ মিনিট
স্টার স্পোর্টস ১
আইএল টি-টোয়েন্টি
ভাইপার্স-এমিরেটস
রাত ৮টা ৩০ মিনিট
টি স্পোর্টস
ফুটবল
লা লিগা
জিরোনা-আতলেতিকো
সন্ধ্যা ৭টা
বিগিন অ্যাপ
ভিয়ারিয়াল-বার্সেলোনা
রাত ৯টা ১৫ মিনিট
বিগিন অ্যাপ
ইংলিশ প্রিমিয়ার লিগ
অ্যাস্টন ভিলা-ম্যান ইউনাইটেড
রাত ১০টা ৩০ মিনিট
স্টার স্পোর্টস সিলেক্ট ১
বুন্দেসলিগা
হাইডেনহাইম-বায়ার্ন
রাত ১০টা ৩০ মিনিট
সনি স্পোর্টস ২
আইএন