  2. খেলাধুলা

টিভিতে আজকের খেলা, ২১ ডিসেম্বর ২০২৫

স্পোর্টস ডেস্ক
প্রকাশিত: ০৮:২০ এএম, ২১ ডিসেম্বর ২০২৫
ক্রিকেট

নিউজিল্যান্ড-ওয়েস্ট ইন্ডিজ
তৃতীয় টেস্টের চতুর্থ দিন
ভোর ৪টা
টি স্পোর্টস ও সনি স্পোর্টস ৫

অস্ট্রেলিয়া-ইংল্যান্ড
তৃতীয় টেস্টের পঞ্চম দিন
ভোর ৫টা ৩০ মিনিট
স্টার স্পোর্টস ১

অনূর্ধ্ব-১৯ এশিয়া কাপ

ফাইনাল

ভারত-পাকিস্তান
বেলা ১১টা
টি স্পোর্টস

বিগ ব্যাশ টি-টোয়েন্টি

রেনেগেডস-হারিকেনস
বেলা ২টা ১৫ মিনিট
স্টার স্পোর্টস ২

নারী টি-টোয়েন্টি

ভারত-শ্রীলঙ্কা
সন্ধ্যা ৭টা ৩০ মিনিট
স্টার স্পোর্টস ১

আইএল টি-টোয়েন্টি

ভাইপার্স-এমিরেটস
রাত ৮টা ৩০ মিনিট
টি স্পোর্টস

ফুটবল

লা লিগা

জিরোনা-আতলেতিকো
সন্ধ্যা ৭টা
বিগিন অ্যাপ

ভিয়ারিয়াল-বার্সেলোনা
রাত ৯টা ১৫ মিনিট
বিগিন অ্যাপ

ইংলিশ প্রিমিয়ার লিগ

অ্যাস্টন ভিলা-ম্যান ইউনাইটেড
রাত ১০টা ৩০ মিনিট
স্টার স্পোর্টস সিলেক্ট ১

বুন্দেসলিগা

হাইডেনহাইম-বায়ার্ন
রাত ১০টা ৩০ মিনিট
সনি স্পোর্টস ২

