টিভিতে আজকের খেলা, ১৯ ডিসেম্বর ২০২৫
ক্রিকেট
মাউন্ট মঙ্গানুই টেস্ট-২য় দিন
নিউজিল্যান্ড-ওয়েস্ট ইন্ডিজ
ভোর ৪টা, সনি স্পোর্টস ৫
অ্যাডিলেড টেস্ট-৩য় দিন
অস্ট্রেলিয়া-ইংল্যান্ড
ভোর ৫-৩০ মিনিট, স্টার স্পোর্টস ১
অ-১৯ এশিয়া কাপ ক্রিকেট
বাংলাদেশ-পাকিস্তান
বেলা ১১টা, টি স্পোর্টস
ভারত-শ্রীলঙ্কা
বেলা ১১টা, সনি স্পোর্টস ১
বিগ ব্যাশ লিগ
হিট-স্করচার্স
বেলা ২-১৫ মিনিট, স্টার স্পোর্টস ২
৫ম টি-টোয়েন্টি
ভারত-দক্ষিণ আফ্রিকা
সন্ধ্যা ৭-৩০ মিনিট, টি স্পোর্টস
ফুটবল
বুন্দেসলিগা
ডর্টমুন্ড-ম’গ্লাডবাখ
রাত ১-৩০ মিনিট, সনি স্পোর্টস ২
