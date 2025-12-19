টিভিতে আজকের খেলা, ১৯ ডিসেম্বর ২০২৫

  2. খেলাধুলা

স্পোর্টস ডেস্ক
প্রকাশিত: ০৯:০৭ এএম, ১৯ ডিসেম্বর ২০২৫
ক্রিকেট
মাউন্ট মঙ্গানুই টেস্ট-২য় দিন
নিউজিল্যান্ড-ওয়েস্ট ইন্ডিজ
ভোর ৪টা, সনি স্পোর্টস ৫

অ্যাডিলেড টেস্ট-৩য় দিন
অস্ট্রেলিয়া-ইংল্যান্ড
ভোর ৫-৩০ মিনিট, স্টার স্পোর্টস ১

অ-১৯ এশিয়া কাপ ক্রিকেট
বাংলাদেশ-পাকিস্তান
বেলা ১১টা, টি স্পোর্টস

ভারত-শ্রীলঙ্কা
বেলা ১১টা, সনি স্পোর্টস ১

বিগ ব্যাশ লিগ
হিট-স্করচার্স
বেলা ২-১৫ মিনিট, স্টার স্পোর্টস ২

৫ম টি-টোয়েন্টি
ভারত-দক্ষিণ আফ্রিকা
সন্ধ্যা ৭-৩০ মিনিট, টি স্পোর্টস

ফুটবল
বুন্দেসলিগা
ডর্টমুন্ড-ম’গ্লাডবাখ
রাত ১-৩০ মিনিট, সনি স্পোর্টস ২

