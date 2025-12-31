  2. দেশজুড়ে

বরিশালে অবৈধভাবে বালু উত্তোলনকালে ৫৭ ড্রেজারসহ আটক ২০

প্রকাশিত: ১২:২৪ পিএম, ৩১ ডিসেম্বর ২০২৫
বরিশালের হিজলায় মেঘনা নদীতে অবৈধভাবে বালু উত্তোলনকালে ৫৭টি ড্রেজার, ১টি ট্রলারসহ ২০ জনকে আটক করেছে বাংলাদেশ কোস্টগার্ড। এসময় তাদের কাছ থেকে ৪টি দেশীয় অস্ত্রও উদ্ধার করা হয়েছে।

বুধবার (৩১ ডিসেম্বর) সকালে কোস্টগার্ডের মিডিয়া কর্মকর্তা লেফটেন্যান্ট কমান্ডার সিয়াম-উল-হক এক সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে এই তথ্য নিশ্চিত করেছেন।

কোস্ট গার্ড জানায়, গোপন সংবাদের ভিত্তিতে মঙ্গলবার (৩০ ডিসেম্বর) বেলা ১১টা থেকে রাত ৮টা পর্যন্ত বাংলাদেশ কোস্ট গার্ডের ইলিশা স্টেশনের কালীগঞ্জ ও হিজলা কন্টিনজেন্ট যৌথভাবে এই বিশেষ অভিযান চালায়। হিজলা থানাধীন সওড়া সৈয়দখালি এলাকা সংলগ্ন মেঘনা নদীতে অভিযান চলাকালীন হাতেনাতে ৫৭টি ড্রেজার ও ১টি স্টিল বডি ট্রলার জব্দ করা হয়। জব্দকৃত ট্রলারটি তল্লাশি করে ৪টি দেশীয় অস্ত্র পাওয়া যায় এবং ঘটনায় জড়িত ২০ জনকে আটক করা হয়।

বিজ্ঞপ্তিতে জানানো হয়, জব্দকৃত ট্রলার ও আটককৃতদের পরবর্তী আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য হিজলা থানায় হস্তান্তর করা হয়। অবৈধভাবে বালু উত্তোলনকারী ড্রেজারসমূহের মালিকদের বিরুদ্ধে হিজলা থানায় পৃথক দুটি মামলা দায়ের করা হয়।

সিয়াম-উল-হক বলেন, দেশের আইন শৃঙ্খলা পরিস্থিতি স্থিতিশীল রাখতে ও বালুখেকোদের হাত থেকে ফসলি জমি এবং আবাসস্থল রক্ষায় কোস্টগার্ড ভবিষ্যতেও এ ধরনের অভিযান অব্যাহত রাখবে।

হিজলা থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মো. আদিল হোসেন বলেন, ১টি ট্রলারসহ ২০ জন আটকের ঘটনায় পৃথক দুটি মামলা হয়েছে। আসামিদের জেলহাজতে পাঠানো হয়েছে। তবে জব্দ করা ৫৭টি ড্রেজার কোস্টগার্ডের জিম্মায় রয়েছে।

